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תיעוד מרהיב במיוחד

נוי סוכה חי: ילדי החמד ישבו רתוקים מאחורי הרבי מדושינסקיא בטיש מוצאי יום הקדוש

במוצאי היום הקדוש, עוד בטרם פשט את בגדי הלבן מעבודת היום, ערך האדמו"ר מדושינסקיא את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים | מראה מרגש במיוחד נצפה כאשר ילדי החמד של החסידות ישבו רתוקים למעמד ההוד מאחורי האדמו"ר. בתמונות המרהיבות מהטיש נדמה היה לרגע כי מדובר ב"נוי סוכה" המקשט את היכל בית המדרש (חסידים)

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מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק דושינסקיא (צילום: שוקי לרר)

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טישהאדמו"ר מדושינסקיאמוצאי יום כיפור

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