מודיעין עילית ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

המצוקה הכספית בעיריית מודיעין עילית נחשפה בדברים חריגים שאמר גזבר העירייה אבי עדן במהלך הרמת כוסית לעובדי העירייה לקראת השנה החדשה.

בדבריו שהגיעו לידי 'כיכר השבת', תיאר עדן את הקשיים עמם מתמודדת העירייה, ובראשם מחסור משמעותי בתזרים המזומנים ועיכובים בהעברת כספים שלטענתו מגיעים לעירייה ממשרד הפנים. "עד היום לא העבירו לנו הרבה מאוד כספים שמגיעים לנו בדין ובצדק. יצר לנו מחנק תזרימי נוראי", אמר הגזבר לעובדים. "אנחנו בקושי. אני נלחם בשיניים כל חודש לשלם את המשכורות בזמן. באמת הגענו למצבים שלא הגענו בהם 10 חודשים כבר, כמעט 10 חודשים".

ההקלטה של הגזבר - צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90 10 10 0:00 / 1:06 ההקלטה של הגזבר ( צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90 )

15 מיליון שקל מהקרן לצמצום פערים

אחד הסעיפים המרכזיים שאליהם התייחס עדן הוא הקרן לצמצום פערים, המיועדת לסיוע לרשויות המקומיות. לדבריו, העירייה טרם קיבלה כספים המגיעים לה במסגרת הקרן.

"על מה אנחנו לא מקבלים כסף? בעיקר על הקרן לצמצום פערים שמיועדת לרשויות חלשות, לא מעבירים כספים. רק על הקרן הזאת משרד הפנים חייב לנו 15 מיליון שקל. כלומר 15 מיליון שקל. ויש עוד הרבה מאוד עלינו", אמר עדן.

הגזבר התייחס גם להתנהלות העירייה מול ספקים על רקע המצוקה התזרימית: "אם אני לא חותם על הזמנות, רק מה שאין ברירה, מבקש שתגלו סבלנות כדי שיהיה לנו משכורת בזמן".

במשרד הפנים מסרו בתגובה: "הקצאת תקציב מהקרן לצמצום פערים טעונה את אישור שר הפנים. המשרד מכיר את הנושא, ובמסגרת הטיפול בו הוצעו לרשות חלופות לפתרון".

התגובה מגיעה על רקע העובדה שמאז אוקטובר 2025 אין שר פנים מכהן, לאחר התפטרותו של משה ארבל מתפקידו.