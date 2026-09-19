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שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינוני

שני ילדים בגילאי 4-6 נפלו מסככת ברזנט שנקרעה בחצר ביתם שברכסים בצפון הארץ • האחים נחבלו בראשם ופונו לרמב"ם כשמצבם מוגדר בינוני (חדשות חרדים)

זירת אסון | ארכיון (צילום: איחוד הצלה)

שני אחים בגילאי 4-6 נפצעו בבוקר שבת קודש באורח בינוני לאחר שנפלו מגובה ברחוב חזון איש ברכסים.

הילדים טיפסו על סככת ברזנט בחצר ביתם ברכזים, כאשר לרוע המזל הרשת נקרעה והם נפלו ונחבלו בראשם.

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לילדים טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבם מוגדר בינוני.

אריאל בן אלבז, תורן השבת של איחוד הצלה, מסר: "נמסר לי בזירה כי הילדים נפלו מסככת ברזנט (רשת הצללה) שנקרעה כשטיפסו עליה בחצר ביתם ובעקבות כך נחבלו בראשם. הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים רמב"ם כשבשלב זה מצבם בינוני".

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואת שני הילדים שנפצעו - דוד חי בן שרה ויהודה בן שרה.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות וחבלות בקרב ילדים שאירעו בשבועות האחרונים באזור הצפון ובערים החרדיות. לפני שבועיים נפצעה תינוקת בת שנתיים בינוני לאחר שנפלה מגובה של כמטר ברחוב הרב שך בבני ברק וחבלה בראשה.
איחוד הצלהנפילה מגובהנפילהרכסיםרכסים צפוןעיריית רכסים

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