אסיפת הסברה מיוחדת שכינס היום (חמישי) ועד עובדי עיריית בני ברק לעובדי העירייה הפכה לסוערת, על רקע צעדי ההתייעלות והקיצוצים שמקדמת הנהלת העירייה וההנחיות החדשות שנכנסו לתוקף בתקופה האחרונה.

בתיעודים שהגיעו לידי “כיכר השבת” נראים הרגעים הסוערים במהלך הכינוס ובבניין העירייה. במקביל, התקיימה פגישה של מנכ”ל העירייה ישראל אירנשטיין עם חלק מהעובדים, שבמהלכה התפתח עימות קולני.

במהלך האסיפה העלו העובדים טענות בנוגע למתווה הקיצוצים, ובין היתר מחו על הפגיעה האפשרית בשכר בעקבות צמצום האפשרות לבצע שעות נוספות וההגבלות על עבודה בימי שישי. בנוסף, דרשו כי צעדי ההתייעלות לא יתמקדו רק בעובדים מן השורה, אלא יחולו גם על המנהלים והבכירים בעירייה.

העובדים דורשים: “שהקיצוצים יחולו גם על הבכירים”

בוועד העובדים טוענים כי צעדי ההתייעלות אינם יכולים להתבצע תוך פגיעה חד־צדדית בעובדים, ובפרט בעובדים שהשעות הנוספות מהוות עבורם רכיב משמעותי בשכר.

כפי שפורסם ב”כיכר השבת”, הוועד כבר התריע כי אם הצעדים יימשכו ללא הידברות מספקת, הוא עשוי לשקול צעדים ארגוניים ומשפטיים.

האירועים היום מגיעים בהמשך למאבק של ועד העובדים מול הנהלת העירייה סביב תוכנית ההתייעלות, כאשר בשלב זה לא ברור אם הצדדים יצליחו להגיע להסכמות.