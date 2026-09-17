פרטים חדשים מתבררים לאחר האסון הנורא הבוקר (חמישי) בישיבת בית מדרש עליון.

האברך הרב טוביה קמפה זצ"ל נפל מפתח חלון החירום בקומה עליונה בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל בבני ברק, המותקן במקום בהתאם לדרישות הכבאות, כך עולה מדיווחים מהישיבה.

האירוע התרחש בעת שעלה ללמוד בקומת אוצר הספרים, מקום שבו נהג להגות בתורה ותוך כדי לימודו מעד ונפל מהחלון.

צוותי ההצלה שהוזעקו לזירת האסון ביצעו בו מאמצי החייאה ופעולות ממושכות בניסיון להציל את חייו. למרבה הכאב והצער, לאחר הפעולות הנדרשות נאלצו הכוחות לקבוע את מותו במקום, לתדהמתם ולצערם של כל בני הישיבה.

קודם לכן הגיע הרב קמפה כהרגלו בתחילת סדר א' ללמוד בהיכל הישיבה. במהלך הבוקר עוד למד את הסוגיה הישיבתית במסכת מכות יחד עם כמה מידידיו, בטרם עלה לקומת אוצר הספרים שבה התרחשה המעידה.

מסע הלווייתו של האברך ז"ל יצא היום בשעה 16:30 מבניין ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק, ומשם ימשיך בדרכו לבית העלמין ירקון.