אירוע חריג התרחש בליל יום הכיפורים בישיבת 'תפארת הלוי' הגדולה באלעד, כאשר בחורי הישיבה חזרו מתפילת ערבית של יום הכיפורים, וגילו כי גנב ניצל את שעות התפילה ופרץ לחדרי הפנימייה.

הבחורים נדהמו לגלות שכל האורות בחדרים דלוקים, וכי גנב עבר בין החדרים וגנב סכומי כסף גדולים.

ל'כיכר השבת' נודע כי הגנב פעל בחדרים בזמן שכל בחורי הישיבה היו בבית המדרש, הוא עבר בין החדרים בפנימייה וגנב סכומי כסף שונים שהיו בחדרי הבחורים - 1,600 שקל, 2,000 שקל, 100 שקל, 150 שקל ועוד סכומים נוספים.

הפגיעה הכואבת ביותר הייתה גניבת סכום של 3,000 שקלים שבחורי הישיבה עמלו לאסוף בערב יום הכיפורים במקוואות בעיר. כספים אלו נועדו לממן את סדרי ה'רצופות' בלילות שבת הארוכים - מנהג מקובל בישיבות שבו הבחורים לומדים בלילות שבת ברציפות.

הבחורים גילו את הפריצה מיד עם שובם מתפילת ערבית, כאשר מצאו את האורות דלוקים בכל החדרים - מה שהעיד על כך שמישהו זר ביקר במקום בזמן שהם היו בתפילה. הם החלו לבדוק את חדריהם וגילו את היקף הגניבה.

ישיבת תפארת הלוי באלעד ידועה כאחת הישיבות הגדולות בעיר, ובה לומדים מאות בחורים.