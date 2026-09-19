הבעש"ט שאל: למה הרב מתוודה בשמחה? ונתן את התשובה ששינתה הכל

איך האב"ד אמר את הווידוי ביום כיפור?

פעם אחת בא הבעל שם טוב הקדוש לעיר אחת קודם ראש השנה, ושאל את אנשי העיר מיהו הבעל תפילה אצלם בימים הנוראים, השיבו: כי הרב אב"ד של העיר הוא הבעל תפילה.

שאל אותם הבעל שם טוב הקדוש, איך הנהגתו בתפילה? השיבו לו, כי ביום הכיפורים הוא אומר את כל הוידויים בניגונים שמחים מאוד.

שלח הבעל שם טוב הקדוש לקרוא אליו את הרב, ולתהות על קנקנו ולהבין את מהות הדבר.

הסביר לו הרב, הנה העבד למלך הפחות והנבזה, שגורף צינורות מי שופכין בחצר המלך, ומנקה את החצר מכל הטינופות, למען שחצר המלך יהיה נקי מכל לכלוך וטינופת, והוא עושה זאת מאהבתו הרבה למלך.

בעת עבודתו, כשהוא גורף את מי השופכין ומנקה את הצינורות החצר מכל האשפה והלכלוך שנמצאים בו, הוא שמח מאוד, כי הוא מנקה את חצר המלך, ועל כן, הוא מזמר ניגוני שמחה על שעושה נחת רוח למלך. והנמשל - מובן.

ענה לו הבעל שם טוב הקדוש, אם תתפללו בכוונה הזאת, יהי חלקי עמכם (אור ישרים).

גרסה נוספת: פעם אחת ראה הבעל שם טוב הקדוש אדם אחד שנפטר, שנמצא במקום מאוד גבוה בעולם העליון, ושאל את בנו, מה היו מעשיו הטובים של אביך שזכה לכך?

השיב לו: אבי היה רב אב"ד בעיר פלונית, והיה גם כן מנגן גדול ושליח ציבור הגון. כשהוא היה מתפלל ביום הכיפורים כשליח ציבור לפני התיבה, היה אומר את הוידויים ואת ה"על חטא" בניגון שמח מאוד.

והטעם לדבר, שעל הוידוי של ה"על חטא" שהיה אומר, היה כמשליך הזבל ומנקה את היכל המלך, ואני שמח שזיכני לכך.

אמר הבעל שם טוב הקדוש לבנו של אותו רב שנפטר: אם כן, אין חידוש שהוא גבוה כל כך! (מתוך כתבי רבי מנחם מנדל מרימינוב השלם ליום כיפור).

יש לך זכות גדולה להיות מעבדי המלך: אתה בן של למלך מלכי המלכים, מלך שהכל שלו ואין עוד מלבדו, וראוי לך להתענג ולהידבק במלך ולעשות רצונו, אף אם במהלך השנה אתה לא עושה רצונו, עתה זה הזמן הכי מובחר להביע חרטה, ולבחור לעשות שינוי.

גילוי הרצון האמיתי: הוידוי ביום הכיפורים מטהר את ליבך ומגלה את רצון ליבך האמיתי, ולכן, הוא נאמר מתוך שמחה פנימית כמו מי שמנקה ומטהר את חצר המלך.

הווידוי יקר וחביב למלך: הווידוי הוא כפיוס לשכינה הקדושה שהאדם פגם בה, ופיוס לתורה שהאדם מרד בה ומודה ועוזב ירוחם. הווידוי מאוד יקר וחביב לפני בורא עולם ומביא לו תענוג גדול, ופועל בכל העולמות, מקרב אותנו למלכו של עולם, שעוזר לנו להתחיל מחדש.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

לפני כניסת יום הכיפורים יש חרדה ויראה, ואף בכייה כי אלו השעות האחרונות של עשרת ימי תשובה.

ביום הכיפורים 'לית ליה רשו לאשטוני' - אין לשטן רשות להשטין ולקטרג על עם ישראל.

מה עושה השטן בשעות האחרונות לפני כניסת יום הכיפורים? לפני כניסת היום הקדוש השטן בא לקב"ה ומנסה לקטרג על כל אדם, והאדם מרגיש זאת בתת מודע, וזה מה שכתוב ו"מזלם חזי", ולכן, ברגעים אלו יש לאדם יותר חרדה ויראה ואף בכיה.

ההשתוקקות להתוודות עושה - 'לבוש' לנפש: הרצון לקבל עול מלכות שמים ביראה ואהבה, הרהורי החרטה וההשתוקקות לבוא להתוודות, עוקרים את שורש העבירה שפגמה בנפש, ומתקנים ועושים לבוש חדש לנפש, ולכן, יש בכוח ההכנות ליום כיפור לתקן את נפש האדם.

הקב"ה שופט על אדם כפי כוחות נפשו: לכל אחד טבעים מידות וכוחות נפש אחרים, וכפי כוחות נפשו הקושי לקיים מצות ולעמוד בניסיון, על כן, הקב"ה שופט כל אחד לגופו, ללא השוואה לאדם אחר, לכן, צריך לזכור: ש'לפום צערא אגרא' ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ומכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם.

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, לפני השם תטהרו, והשם הטוב ירחם ויסלח.

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, כל הברכות והישועות בגשמיות וברוחנית, שנה טובה מבורכת ומוצלחת, אמן!