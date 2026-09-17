לִשְׁאֵרִית נַחֲלָתוֹ על רקע בית מדרשו המפואר; הרבי מדארג השליך את העוונות אל בריכת הדגים מאות חסידי דארג התאספו בשקיעתה של חמה, למעמד 'תשליך' בראשות האדמו"ר | החסידים נעמדו סביב בריכת הדגים שהונחה ברחבה הענקית מול בית המדרש, והאזינו לנוסח אמירת התשליך שאמר האדמו"ר במגבר קול (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 00:30