התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)
לסלוח לחבר פירושו, לסלוח לעצמנו על שנתנו לו להתייחס אלינו בצורה שאינה מכבדת, או נתנו לו לפגוע בנו, או לגרום נזק מכל סוג שהוא, ולכן:כדי לסלוח לחבר, צריך לקחת - אחריות על הסיטואציה | מאמר הכנה ליום הכיפורים (חסידים)
כמדי שנה בשנה, שהה האדמו"ר מלעלוב בימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כפי המסורת המקובלת מצדיקי שושלת לעלוב לדורותיהם כמאמר הנביא ישעיהו 'כל הכתוב לחיים בירושלים' | האדמו"ר ערך את התפילות והטישים באולם מיוחד שהושכר ברחוב שמעון הצדיק בעיר, מתוך התעלות מיוחדת (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים המתגורר בארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק לרגל ימי הרחמים והסליחות, הגיע השבוע אל עיר התורה והחסידות בני ברק, תחילה פקד את קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בעיר, בהמשך ביקר במעונו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא | צפו בתיעוד מהמסע (חסידים)
האדמו"ר מסלאנים עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה בעיה"ק ירושלים | השניים שוחחו על חובת הקידוש השם במאבק נגד גזירת הגיוס, והאדמו"ר שיבח את עמדתם הנחרצת של חכמי ספרד שלא להגיע לשום פשרה |בסיום השיחה התבטא האדמו"ר: בכוח האמת לא תהיה שליטה לרשעים | תיעוד וסיקור (חסידים)
ברוב התרגשות חגגו חסידי נדבורנה את מעמד חנוכת הבית לבית המדרש בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר הופיע בהדרו, ולאחר קביעת מזוזות ותפילת ערבית, ערך טיש לחיים, נשא דברות קודש, ולאחר מכן פצח בריקוד של שמחה מתוך התלהבות (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין שהו בימי ראש השנה במחיצת האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים. בערב החג ערך האדמו"ר 'התרת נדרים', ובהמשך קבע מזוזות בפתח חדרו החדש בהיכל הטישים | במוצאי החג ערך הרבי את טיש נעילת החג, ובסיומו עבר כל הקהל להתברך בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות בחיפה, נערך שמחת החלאקה לניני האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נכדים לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, היניק אליעזר בן הרב ישראל הגר, והיניק יהושע זאב בן הרב חיים מאיר הגר | האדמו"ר גזז מחלפות ראשם, ולאחר שעיטר אותם בכיפה ובטלית קטן, העניק להם ספר 'מסורת', ופצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ הגיע אמש (שלישי) לביקור במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא, לברך ולהתברך בברכת השנים | האדמו"רים הרחיבו בנועם שיח ברום גדלת הימים הנשגבים, ולאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 זכו לשהות בצל הקודש של האדמו"ר בימי הרת עולם | צפו בתיעוד מרהיב, מהתרת נדרים בערב החג, ומטיש נעילת החג במוצאי יו"ט ר"ה | בצאת האדמו"ר מבית מדרשו הגדול, נפגש ברחובה של עיר עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, והתברכו יחדיו בברכת השנים (חסידים)
באירוע צנוע ומרגש, נערך היום בלב עיה"ק ירושלים מעמד חתימת 'מגילת היסוד' למתחם הענק שבו ייבנה המרכז העולמי ובית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר • המרכז יאכלס בתוכו בית מדרש מפואר, שטיבלאך, מקווה ותלמוד תורה • ראש הישיבה צפה בתוכניות והתבטא: "את בית המדרש יש צורך לתכנן, אך בית המקדש ירד ויבנה אף ללא תוכניות" | תיעוד וסיקור (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זכו לשהות לימי ראש השנה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בחיפה | צפו בתיעוד מרהיב, מערב החג, עת הגיעו המוני החסידים אל היכל בית המדרש הגדול, ותרו אחר מקומותיהם, ובהמשך, מעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר בנעילת ימי החג מתוך התרוממות הנפש (חסידים)
צפו בגלריה מרהיבה מראש השנה בחצר הקודש ויז'ניץ | אלפי החסידים שהו בצל האדמו"ר לימי החג וזכו לשעות נעלות ומרוממות | בערב החג זכו חברי המקהלה להיכנס אל הקו"פ להשמיע את המארש החדש שהו"ל לקראת השנה החדשה (חסידים)
תיעוד מיוחד ממעמד השיא של ערב יום הדין בצל קודשו של האדמו"ר מסקווירא בעת מעמד 'התרת נדרים' | כמו כן תיעוד מהיערכות של חברת "Rentastic Party Rental" בבית העלמין בשיכון לקראת הגעת אלפי החסידים לשפוך שיח באוהל האדמו"ר זצ"ל (חסידים)
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