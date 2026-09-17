איראן הכריזה כי תעקוף את המצור האמריקני על מצר הורמוז באמצעות הגברת הסחר היבשתי, אך על הקרקע המציאות שונה לחלוטין. מאות נהגי משאיות איראניים תקועים כעת בגבולות המדינה עם פקיסטן, טורקיה, טורקמניסטן ואפגניסטן, ואינם מצליחים להעביר את סחורותיהם.

על פי דיווח ב-Wall Street Journal, הנהגים מתמודדים עם מכשולים בירוקרטיים מחמירים ועלויות גבוהות, רבים מהם נגרמים על ידי הממשל האיראני עצמו. המצב חוזר על עצמו בכל נקודות המעבר היבשתיות של איראן, ומהווה מכה קשה לתוכניות טהראן לפצות על המצור הימי.

טונות של משמשים יבשים התקלקלו בגלל העיכובים הממושכים. מטענים יקרי ערך של עפרות ברזל, מלט וגז בבקבוקים תקועים בנקודות הכניסה לגבולות הפקיסטני והאפגני, כך מסרו נהגי המשאיות.

"לא איראן לוקחת אחריות על המצב, ולא פקיסטן מאפשרת לנו לפרוק את המטען", אמר אחד הנהגים בסרטון שפורסם על ידי איגוד נהגי המשאיות והנהגים ברחבי איראן בסוף השבוע.

המלחמה הכלכלית במפרץ הפרסי נקבעת במידה רבה על פי יכולתן של מדינות האזור להעביר את היצוא שלהן דרך יבשה ולא דרך מצר הורמוז. חלק מהמדינות מצאו פתרונות: סעודיה מעבירה יותר נפט מערבה על פני חצי האי ערב, והצי האמריקני מסייע לחלק ממדינות המפרץ להעביר נפט דרך המצר.

ניסיונותיה של איראן נכשלים. ארצות הברית מבודדת את כלכלתה באמצעות סנקציות חדשות ומבצעת תקיפות על מכליות איראניות כנקמה על התקיפות של טהראן על הצי שלה, מה שמוביל לקריסת היצוא הימי.

במכה נוספת לתוכניות איראן לעקוף את הורמוז, חברת התעופה מהאן אייר, שנמצאת תחת סנקציות אמריקניות, הודיעה ביום רביעי כי היא משעה טיסות לעומאן ולטורקיה, כך דיווחו כלי תקשורת הקשורים למדינה בטהראן. בשבוע שעבר הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות חדשות על חברות שלטענתו תומכות במהאן, המפעילה שירותי מטען ונוסעים.

המצור האמריקני פגע גם ביבוא של מוצרים בסיסיים לאיראן, כאשר 70% מהם עוברים בדרך כלל דרך הנמלים החסומים. למרות שמוצרים הומניטריים ומזון פטורים כביכול מהמצור, המציאות היא שחברות ספנות נרתעות מלעשות עסקים עם איראן.

סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות בשבוע שעבר מראים מנופים בנמל שהיד רג'אעי, נמל המכולות המסחרי הגדול ביותר באיראן, עומדים בחוסר מעש. אלפי מכולות תקועות בנמלים בפקיסטן, באיחוד האמירויות ובסעודיה, כך מסרו אנשי מקצוע בתחום התחבורה בטהראן לסוכנות הידיעות מהר, המזוהה עם שירותי הביטחון האיראניים.

איראן ניסתה לפצות על כך באמצעות הגברת המסחר בנתיבים אחרים. מעברים דרך הים הכספי גדלו ב-70% בחמשת החודשים האחרונים, על פי גורמים רשמיים איראניים. איראן מייבאת כמויות גדולות של חיטה, תירס ושמן בישול מרוסיה, על פי נתוני ספק המידע על סחורות Kpler.