מבצע החילוץ האמריקאי יוצא הדופן בלב שטח איראן שנחשף בתחילת השבוע העמיד במבוכה קשה את משמרות המהפכה, והוביל לגל של לגלוג וסאטירה ברשתות החברתיות.

המבצע יצא לדרך לאחר שמטוס קרב מסוג F-15E הופל ב-2 באפריל באזור אספהאן באמצעות טיל כתף. אחד מאנשי הצוות, המכונה בראבו, נפצע קשה בגבו ובידו אך הצליח להסתתר ברכס הרים גבוה. כשתיאר את הדחף שהניע אותו לשרוד ולחכות לחילוץ במשך יומיים, אמר "לעולם אל תיתן לחוסר מוטיבציה להביא אותך לטלוויזיה האיראנית".

החילוץ המורכב כלל הזרמת למעלה מ-90 לוחמים אמריקאים לתוך שטח איראן, לצד חיפוי של מפציצים וכלי טיס בלתי מאויישים. הייתה זו הפעם הראשונה מזה 46 שנים שבה דרכה רגל של כוחות יבשה אמריקאיים על אדמת המדינה. למרות שהכוחות נתקלו בקשיים טכניים ונאלצו להשמיד בשטח ציוד יקר ערך, המבצע הושלם בהצלחה מבלי שהכוחות האיראניים הצליחו לזהות או ללכוד את הלוחמים.

פרסום הפרטים חולל סערה ברשתות החברתיות באיראן, כאשר גולשים רבים כיוונו את חיציהם לעבר חוסר האונים של מנגנוני הביטחון.

אחד הגולשים כתב בציניות כי "עם הסרטון הזה, אולי משמרות המהפכה יוכלו לבסוף להבין איפה הטייס היה".

גולש אחר פנה בתסכול לתומכי המשטר והוסיף כי "יותר מ-90 אנשי צוות אמריקאים נכנסו לשטח איראן כדי לחלץ אותו, בואו ותספרו לנו שאנחנו מעצמה אזורית".

הביקורת התחדדה עוד יותר לנוכח הממדים העצומים של הכוח הפועל בתוך המדינה ללא מפריע.

גולש נוסף תמה על מחדל האיתור וציין כי "כדי לחלץ את הטייס השני... נחתו באיראן שני מטוסי C-17 וכ-100 אנשי צבא ירדו. המערכת הקדושה אפילו לא קלטה איפה הם, מתי הם הגיעו או מתי הם עזבו".

בפוסט אחר הועלה סרטון סאטירי שבו נכתב כי "באגדות של הרפובליקה האסלאמית, אנשי הדת וחבריהם, כשהם לובשים כפכפי פלסטיק ומחזיקים צ'יפס ויוגורט, עדיין מחפשים בהרים את הטייס האמריקאי".

הגולשים לא פספסו את ההזדמנות להשוות את האירוע לכישלון החיפושים אחר המסוק המתרסק של הנשיא אבראהים ראיסי במאי 2024, אז נזקקו השלטונות לסיוע מכטב"ם טורקי כדי לאתר את השרידים.

התחושה הכללית ברשת תומצתה בחדות על ידי משתמש נוסף, שכתב פשוט כי "הם באו ישר לתוך איראן, אספו את הטייס שלהם ולקחו אותו".