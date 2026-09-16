ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, חשף אירוע יוצא דופן שהתרחש מאחורי הקלעים במהלך ביקורו בבית הלבן בשנה שעברה.

בשיחה עם עיתונאית, תיאר קרני כי בסיום הפגישה, פנה אליו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמר לו "אני רוצה לתת לך משהו מאוד מיוחד".

קרני תיאר כי לאחר מכן פתח קופסה ובה מפתח מוזהב גדול. בתגובה למחווה אמר קרני לטראמפ "וואו, אדוני הנשיא, זה נהדר".

הנשיא טראמפ הסביר לו כי "כן, זה מפתח לבית הלבן. אתה פשוט מביא אותו, הם יכניסו אותך פנימה". מיד לאחר מכן הוסיף הנשיא באותו העניין כי "אבל אולי הם יירו בך".

קרני סיכם את הסיפור מול הקהל ואמר כי "וזה בערך מתמצת את מערכת היחסים שיש לנו", הקהל באולם פרץ בצחוק לשמע הדברים.