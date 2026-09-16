האדמו"ר מסלאנים, שהגיע בשבוע שעבר לקראת ראש השנה לעיה"ק ירושלים, שם ישהה במהלך ירח האיתנים כל חודש תשרי, עלה לביקור אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, לברך ולהתברך בברכת השנים.

במהלך השיחה שיבח האדמו"ר בחום את הגאון על עמדתו התקיפה במאבק נגד גזירת גיוס בני הישיבות, כאשר התייצב כבר כמה פעמים בעבר בתוקף ועוז לקדש שם שמיים, והשמיע את האמת קבל עם ועדה, ללא פחד ומורא.

אגב, החסידים מציינים כי בעניין זה כבר שיבח האדמו"ר מסלאנים בפומבי את חכמי הספרדים העומדים בתקיפות, אף יותר מהחוגים האחרים בציבור החרדי, שלא להגיע לשום פשרה, ותקווה כי בכוח זה לא תהיה לרשעים שום שליטה.