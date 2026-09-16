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ללא פחד ומורא

מנהיג תקיף בלי פשרות: האדמו"ר מסלאנים שיבח את הגר"מ צדקה על המאבק בגיוס

האדמו"ר מסלאנים עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה בעיה"ק ירושלים | השניים שוחחו על חובת הקידוש השם במאבק נגד גזירת הגיוס, והאדמו"ר שיבח את עמדתם הנחרצת של חכמי ספרד שלא להגיע לשום פשרה |בסיום השיחה התבטא האדמו"ר: בכוח האמת לא תהיה שליטה לרשעים | תיעוד וסיקור (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: ש.פ.ה. - JDN)

האדמו"ר מסלאנים, שהגיע בשבוע שעבר לקראת ראש השנה לעיה"ק ירושלים, שם ישהה במהלך ירח האיתנים כל חודש תשרי, עלה לביקור אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, לברך ולהתברך בברכת השנים.

במהלך השיחה שיבח האדמו"ר בחום את הגאון על עמדתו התקיפה במאבק נגד גזירת גיוס בני הישיבות, כאשר התייצב כבר כמה פעמים בעבר בתוקף ועוז לקדש שם שמיים, והשמיע את האמת קבל עם ועדה, ללא פחד ומורא.

אגב, החסידים מציינים כי בעניין זה כבר שיבח האדמו"ר מסלאנים בפומבי את חכמי הספרדים העומדים בתקיפות, אף יותר מהחוגים האחרים בציבור החרדי, שלא להגיע לשום פשרה, ותקווה כי בכוח זה לא תהיה לרשעים שום שליטה.

האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: ש.פ.ה. - JDN)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: ש.פ.ה. - JDN)
הרב משה צדקההאדמו"ר מסלאניםגיוס בני ישיבותחכמי ספרד

1 תגובות

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איזה פשטות איזה תענוג לראות בית פשוט שולחן פשוט כסאות פשוטות והכל כל כך טהור .... הלואי עלינו ככה ....
אברימי

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