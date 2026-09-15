במעמד צנוע אך נרגש, נחתמה היום בבוקר (שלישי) 'מגילת היסוד' לבית המדרש והמרכז העולמי 'פני מנחם' בשטח שהוקצה לאחרונה בידי עיריית ירושלים, ברח' תורה מציון, במקום בו פעלה עד זה מכבר קריית רשות השידור, נכחו ראש הישיבה הגאון רבי שאול, בני האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע הגאונים רבי יעקב מאיר אלתר ורבי דניאל חיים אלתר, לצד רבני הקהילה ובהם הגאון רבי בצלאל וקסלשטיין, וזקני וחשובי הקהילה.

תחילה ערך ראש הישיבה טיש 'לחיים' קצר כאשר לאחריו חתמו ראש הישיבה ואחיו הרבנים על מגילת היסוד שתיטמן במקום במעמד הנחת אבן הפינה, שצפוי להתקיים בהמשך.

קודם הארוע השקיפו ראש הישיבה ואחיו הרבנים מגזוזטרה מיוחדת שהוקמה במקום על השטח שבו יוקם בית המדרש, בעוד מנכ"ל המוסדות הרב נחמן וידיסלבסקי יחד עם האדריכל, ר' אהרן אסטרייכר, פורשים את התוכניות ומצביעים על המתחם הענק שיכלול בין היתר בית מדרש ענק ומפואר, שטיבלא'ך לתפילה, מקווה טהרה ענק, אולם שמחות וכן תלמוד תורה וגני ילדים. ראש הישיבה הגיב שאמנם את בית המדרש יש צורך לתכנן, אך בית המקדש ירד ויבנה אף ללא תוכניות...

מנחה המעמד, מנהל הסמינר הישן הרב ישראל הכהן לוין, הביע תמיהה מדוע מתקיים המעמד דווקא בימים אלו שבין כסה לעשור. וכי לא נמצא מועד הולם יותר לארוע? כתשובה הוא ציטט את דבריו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זי"ע, אותם אמר לפני יובל שנים, בעת מעמד הנחת אבן הפינה לבית המדרש שהוקם על שמו של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' זי"ע, כי: "ישיבה נבנית בדמעות".

"גם אנו נאמר על אותו משקל", הכריז, "שבית המדרש לא נבנה מאבנים אלא מדמעות, מכיסופין ומרצונות להתקרב ולהתרומם לה', שהניעו את בני הקהילה לבנות בית לה', והם זוכים לראות את קרבנם לרצון.

בסיום דבריו, הזכיר לטובה את מנכ"ל המוסדות הפועל ללא לאות למען הקהילה הרב נחמן וידסלבסקי, לצד מניחי היסוד: הרב ישראל מרדכי צישינסקי והרב שאול יחיאל מרגליות.

ראש ישיבת 'פני מנחם' הגרד"ח אלתר מנה בדבריו את ראשי השושלת, החל מהרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' שישב בכבודו של עולם, אך כשראה שהאמת בוערת בפרשיסחא, לא היסס עזב את מקומו ויצא לדרך חדשה על אף הרדיפות שעבר. ומעשי אבות סימן לבנים, ליוצאי חלציו, אדמור"י השושלת שמסרו נפשם לגדל ולהעמיד תורה ויראת שמים של אמת. וגם כיום בהנהגת ראש הישיבה, זוכים אנו לראות את אותה סייעתא דשמיא גלויה שניכרת על כל צעד ושעל, להעמיד דרך למבקשי ה', על אף ההקרבה הלא קלה, בפרט כעת בהצלחתם ופריחתם של מוסדות החינוך 'פני מנחם', ובניית בית המדרש הגדול בע"ה.

במרכז המעמד נשמעו דברי אלוקים חיים מפי ראש הישיבה, שהזכיר את דברי הרמב"ן המפורסמים על מטרת בית הכנסת 'שיתקבצו לשם ויודו לקל שבראם ויאמרו לו בריותיך אנחנו'. עלינו להודות בכל יום על החסדים שאנו זוכים לראותם בגלוי, אך עיקר ההודאה היא בבית הכנסת, על ידי 'ויאמרו לו בריותיך אנחנו'. לא די להודות, אלא לשנות את עצמנו. כנאמר 'נתן ארצם לנחלה – נחלה לישראל עבדו'. כלומר, שאמנם נכנסים אנו לשטח ובניין בית כנסת, אך אין לשכוח את העיקר, את ה'נחלה לישראל' - שרוצים להיות 'עבדו', כשהמטרה היא 'ויאמרו לו בריותיך אנחנו'...

לאחר מכן הקריא בכור הבנים, הגאון רבי יעקב מאיר אלתר, את נוסח 'מגילת היסוד' שנכתבה ע"י גדולי העדה, כאשר במגילה מגוללת דרכה של הקהילה שהוקמה יש מאין לפני 7 שנים, בדרכה ומורשתה של חסידות פרשיסחא קאצק וגור, שחינכו שלא לתת להרגל להחליש את הרוח הפנימית, אלא לחפש דרכים להתחדשות והתעוררות הלב, בדרך של יגיעה בתורה בעומקה של הלכה, עבודת המידות בויתור ולימוד זכות.

כעת נערכים במוסדות 'פני מנחם' לגשת לבניין המרכז העולמי, שצפוי לכלול בית מדרש ענק ורחב ידיים, 'היכל תורה' ענק, חדרי שטיבלך שיתנו מענה למצוקת בתי הכנסת באיזור, וכן מקווה טהרה ענק, אולם שמחות, מפעלי עזרה וסיוע לקהילה וכן תלמוד תורה וגני ילדים, לרווחת כל קהל תושבי האיזור, וקהל אלפי מבקשי ה' הבאים תמידים כסדרם ללמוד תורה ולשמוע לקח מפי הגה"צ ראש הישיבה.