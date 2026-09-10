אלפי חסידי תולדות אהרן, המחזיקים מדי שנה את מוסדות התורה והחינוך של החסידות, זכו השבוע למעמד מרומם במירון שנערך בראשות האדמו"ר, עם חתומה המוצלחת של המגבית השנתית לקופת המוסדות.

כידוע, מוסדות תולדות אהרן אינם נוטלים כל תקציב או תמיכה ממשרדי הממשלה, ונשענים בבלעדיות על תרומותיהם של החסידים. גם השנה התגייסו החסידים בארץ ובעולם והזרימו מיליוני שקלים להחזקת המוסדות, כאשר סכומי התרומות של הציבור בארץ נראו מתרומה שנתית של 4,500 ש"ח ועד לתרומות עתק המגיעות ל-200,000 ש"ח בשנה.

כמיטב המסורת, מנהלי מרכז המוסדות ארגנו את המסע לציון הרשב"י במירון כאות הוקרה והערכה לציבור התורמים על מסירותם המופלאה למען התורה והחינוך.

עם הגעתם של אלפי החסידים למירון, נערכו מעמדי תפילה והתעוררות מרוממים על גג הציון הקדוש, ולאחר מכן ערך האדמו"ר טיש מיוחד בסמוך לציון הרשב"י.

גולת הכותרת של המעמד המרומם הייתה חלוקת סגולת י"ב חלות מיוחדות לפרנסה ולברכה מידיו של האדמו"ר (כמנהג החסידים ואנשי מעשה לבצוע על י"ב חלות בשבתות). במשך למעלה משעתיים רצופות עברו החסידים בסך לפני הקודש, וקיבלו מידי הרבי חלה מי"ב החלות בצירוף תפוח לשנה טובה ומתוקה.