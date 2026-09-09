איך נפסוק לעצמו שנה טובה ומתוקה? עצות מהבעש"ט לראש השנה

הכנה לראש השנה

איך להמתיק את הדין בר"ה?

איך עומדים בהצלחה במשפט בראש השנה?

כח המחשבה גדול ועצום בראש השנה: תחשוב טוב – יהיה טוב!

אתה חייב להאמין שהקב"ה יחתום אותך לטוב, כי:

בכח האמונה האדם ישפיע – שאכן כך יהיה! (אמרי יהודה).

האמת, לא מסובך... רק צריך להתכונן נכון, ולהגיע לר"ה אחרי עשית משפט לעצמנו בלב נכנע, ועם רצון לשינוי:

ובורא עולם ברחמיו יכריע את דיננו לכף זכות, ויתהפך הכל - לחסד ורחמים.

מקבץ אמרות ועצות מהבעש"ט הקדוש לתלמידיו – לזכות בדין!

אתה חפץ חיים? נצור לשונך ומחשבתך מרע

"מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה..."

בין אדם לחברו זה אש במשפט בראש השנה, ואפשר להכריע את הכף לזכות.

# תהיה העו"ד של חברך – תדון אותו לכף זכות: לפני שנפסק הדין, הקב"ה נותן לאדם לראות מעשה דומה שחברו עשה, ואיך שהאדם פוסק על חברו – נפסק עליו בשמים.

שווה לך להיות - העו"ד של חברו, כך אתה בעצם - העו"ד של עצמך.

תדון את חברך לכף זכות, גם אם זה חסר הגיון או נוגד את השכל, כי בזה אתה זוכה שכך דנים אותך, וזה אומר הבעש"ט הקדוש:

אף אם בשביל זה יצטרך לתת פתרון חסר הגיון או לעקם את שכלו, ובזה "ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו" – איך שתדון את חברך, כך יפסק דינך, מבלי שתחשוב על כך.

# תעביר על מידותיו – יעבירו לך על כל פשעיך: ידוע הכלל - 'כל המעביר על מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו'.

הקב"ה נוהג עם האדם מידה כנגד מידה, וכתוב:

"אתה דורש מעשה כולם" – לעשות כמעשיהם!

הקב"ה בודק כיצד האדם נוהג עם חברו, וכך – נוהג עימו, והבן!

תמחל, ותזכה למחילה - ממלך שמוחל וסולח... (בית התפילה, אות מ"ו).

# מידה כנגד מידה - המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים:

תרחם על חברך, על אף ולמרות... ומשמים ירחמו עליך, מידת הרחמים תתעורר עליך ותזכה בדין, אף אם אינך ראוי.

הקב"ה אוהב את כל ילדיו מעצם היותם בניו, שלום ואחדות מביא את הברכה, וראוי לזכור: אלוקים לא אוהב שמדברים או חושבים רע על הילדים שלו, ו'אהבת לרעך כמוך' היא הדרך לזכות במשפט.

איך לנהוג בזמן תקיעת שופר?

# מדוע תוקעים דווקא בשופר? השופר הוא ה'כלי' הכי פשוט, שאין בו שום יוהרה, ולכן, הוא הכי מתאים לפייס את המלך שאין בו שום יוהרה, ומה שמעיד על רצוננו האמיתי:

קבלת עול מלכות שמים – בפשטות ובהכנעה!

# זעקת הלב – "אבא, הצילנו! אבא, רחמני":

בזמן התקיעות צריך לב נשבר ונכנע, כצועק ומעתיר:

"אבא, הצילני! אבא, רחמני!" רצון ליבי רק לשוב אליך (ספר המאמרים, תש"ה).

# לא לחשוב על הצער שעברנו בשנה החולפת: להצדיק עלינו את היסורין והדין שעברנו בשנה החולפת, כי "צדיק ה' על כל הבא עלינו" - אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא.

# התעוררות מ'שינה': תקיעת שופר מעירה את הלב מ'שינה' רוחנית לתפילה מעומק הלב, ומושכת על האדם יראה, כנות וטוהר, התבוננות במעשיו ותיקונם!

בזמן תקיעת שופר צריך להרגיש - כעני ורש:

לסלק את חוכמות השכל, ולהרגיש – הכנעה בפשטות!

בליל ראש השנה יש סילוק המוחין של השנה החולפת והתחדשות מוחין חדשים, שהם 'כלים' חדשים - לחיזוק האמונה, בהירות השכל וטהרת המחשבה, התחדשות האמונה:

מאירה בלב ה'רשימו' - רושם חזק שנטמן כגרעין בליבנו, שיגדל ויתעצם במהלך השנה.

החזרת המלוכה – 'אנא אמלוך': במהלך כל ראש השנה, ובפרט בזמן תקיעת שופר להרגיש את הרצון להחזיר לקב"ה את המלוכה שגזלנו ממנו במהלך השנה, להיות בהכנעה וענווה, ולבקש מהקב"ה:

שיחזור למלוך עלינו – מחשבה דיבור ומעשה.

איך להמתיק את הדין בראש השנה?

שמיעת קול השופר עם התעוררות והכנעת הלב, ממתיקה את הדין.

עיקר המתקת הדינים ע"י - קדושה וטהרת המחשבה.

סגולה מיוחדת להמתקת הדינים, לומר מדברי תורתו של הבעל שם טוב הקדוש בליל ראש השנה, כפי שכתוב (דורש טוב ר"ה):

"ע"י זה ימתיק מעליו דינים, וימשוך עליו - השפעת כל טוב".

הבעש"ט הקדוש מלמד שראוי להרגיש בר"ה - יותר יראה מאהבה!

מוסיף ה'תולדות': תפילה בכוונת הלב בר"ה, מחזקת את היראה - לכל השנה!

# להמעיט בדיבור – ולדבר רק מה שצריך:

מקפידים בר"ה לדבר רק מה שנצרך, כי אין האדם יודע מתי ידונו אותו, ויש הנוהגים לעשות תענית דיבור, וראוי הדבר.

רק הקב"ה – יכול למחול על כבודו

אומרים בר"ה בערבית: "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה..."

מכריזים במזמור זה: הקב"ה – הוא המלך היחיד של העולם!

אבל ידוע ש'מלך שמוחל על כבודו – אין כבודו מחול'. ועל כן, שואלים:

"מי זה מלך הכבוד"? מי המלך ששולט על כל הכבוד?

ועונים: אתה הוא - מלך הכבוד! רק אתה, אתה - לבדך!

אנו מכריזים שהקב"ה המלך היחיד שמולך ושולט על הכבוד, ופונים אליו בבקשה:

מלך העולם, כיון שאתה המלך וכל הכבוד שיש בעולם שייך לך, אנא, ברחמך הרבים תמחל על חטאנו, ע"י - שתמחל על כבודך.

לא מגיע לנו, אך אנו מבקשים שתמחל מתוקף כוחך וגדולתך.

והיה הבריסקער'ב מסיים ואומר: "שראויים הדברים למי שאמרם!

כי זה הדבר יכול להגיד רק הבעל שם טוב הקדוש", והבן!

סגולה לזכות בדין, להתרגש ולבכות משמחה בר"ה על הזכות להמליך את הקב"ה, והבא להיטהר מסייעין בידו.

כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, שנה טובה ומבורכת כל הברכות הישועות בגשמיות וברוחניות, אמן!