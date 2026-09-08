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בעקבות המלחמה

יהודים נעצרו במחסומי הכניסה לעיר אומן מסיבה מפתיעה - הרב נחלץ לעזרתם

בימים האחרונים התפתח כאוס בכניסה לעיר אומן בעקבות חסידים שניסו להכניס יין לקידוש בראש השנה | באופן חריג, המשטרה הגיעה לסיכומים עם רב העיר כדי לאפשר ליהודים לחגוג את החג | כל הפרטים (חדשות) 

(צילום: לשכת הרב )

בישורת האחרונה לקראת החג, התקיימה היום פגישה אצל רבה של אומן, הרב יעקב גאן, בהשתתפות נציגי מערכת הביטחון מישראל, מפקד המחוז ומפקד האירוע באומן.

בפגישה השתתפו גם שליח ההסתדרות הציונית, נחמן שטיינברג, ודובר מרכז ברסלב, שלומי אלישע.

הפגישה התקיימה על רקע אי-סדרים שנרשמו במחסומים בכניסות לעיר אומן, כאשר מבקרים שהגיעו מישראל עוכבו במשך זמן ממושך. בעקבות התלונות על העיכובים, פעל הרב גאן מול ראשי המשטרה במקום וקרא להם לפגישה דחופה במטרה להסדיר את ההתנהלות.

לאחר דין ודברים בין הצדדים, סוכם כי המשטרה תאפשר לכל אדם להכניס ליטר יין, וכן יופסקו העיכובים המיותרים במחסומים.

במהלך הפגישה נדונו גם ההיערכות וההכנות לקראת החג, לצד סוגיות ביטחוניות ולוגיסטיות הנוגעות לציבור המתפללים הצפוי להגיע לאומן.

האישור להכנסת היין מגיע על רקע ההגבלות הנהוגות באוקראינה בעקבות המלחמה, ובפרט ההגבלות על קיום חגיגות וצריכת אלכוהול במרחב הציבורי.

הפגישה מהווה חלק מההיערכות המוגברת לקראת החג, כאשר כלל הגורמים ממשיכים לפעול בתיאום במטרה לאפשר את הגעת המתפללים, את קיום התפילות והאירועים, ולצד זאת לשמור על הסדר והביטחון בעיר.
ראש השנהאומן

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