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הרבי מאמשינוב ערך שבע ברכות מיוחד במעונו לרגל השמחה בבתי האדמו"רים

לרגל השמחה במעונו של ש"ב האדמו"ר מאופלע שהשיא את בתו הכלה למזל"ט, ערך האדמו"ר מאמשינוב שמחת שבע ברכות מיוחדת במעונו שבירושלים, בהשתתפות הסבים הרמים של החתן, האדמו"רים מלעלוב ומודז'יץ | צפו בגלריה (חסידים)

הש"ב בבית האדמו"ר מאמשינוב (צילום: JDN)
הש"ב בבית האדמו"ר מאמשינוב (צילום: JDN)
הש"ב בבית האדמו"ר מאמשינוב (צילום: JDN)
הש"ב בבית האדמו"ר מאמשינוב (צילום: JDN)

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