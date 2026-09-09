הרבי מאמשינוב ערך שבע ברכות מיוחד במעונו לרגל השמחה בבתי האדמו"רים
לרגל השמחה במעונו של ש"ב האדמו"ר מאופלע שהשיא את בתו הכלה למזל"ט, ערך האדמו"ר מאמשינוב שמחת שבע ברכות מיוחדת במעונו שבירושלים, בהשתתפות הסבים הרמים של החתן, האדמו"רים מלעלוב ומודז'יץ | צפו בגלריה (חסידים)
רישום המפלגה החדשה ביממה האחרונה עורר הדים וגרר האשמות על פילוג, אך מאחורי הקלעים, הברית האיתנה בין חסידות בעלזא לסיעת שלומי אמונים מציגה נרטיב שונה לחלוטין על האופן שבו פורקה השותפות ההיסטורית | המסר שלהם חד וברור: "המהלך הנוכחי אינו פילוג, אלא צעד דרמטי ומתבקש שנועד להפקיע את המפלגה ממי שניכס אותה לעצמו" | הסיפור המלא (חסידים)
בשעות האחרונות התבשרו חסידי ויז'ניץ כי במהלך היום הגיע האדמו"ר לבית החולים לאחר שחש בחולשה • לאחר סדרת בדיקות שתוצאותיהן יצאו תקינות, שוחרר האדמו"ר ושב לבית האכסניה במושב אורה • בחסידות מבקשים להמשיך להעתיר לרפואתו (חסידים)
תיעוד מרהיב ומרגש נלכד באשמורת הבוקר של יום ראשון בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים | אלפי החסידים נהרו בהמוניהם לאמירת הסליחות הראשונות בצל הקודש של האדמו"ר | תשומת לב מיוחדת תפסה עדשת המצלמה את ילדי ישראל הטהורים, שהקיצו לפנות בוקר ונעמדו סביב האדמו"ר, עם החן הירושלמי הנסוך על פניהם כשעל ראשיהם מעוטרת ה'יארמולקע' המסורתית (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע האדמו"ר מביאלה לפקוד את קהל חסידיו בעיר אשדוד | האדמו"ר קיבל במשך שעות ארוכות קוויטלעך מתושבי העיר, ובין ההמונים נצפו רבנים ואישי ציבור שהגיעו להתברך | בסיום קבלת הקהל התפלל האדמו"ר תפילת ערבית (חסידים)
בהתאם למסורת קדומה בבית אשלג, יצא האדמו"ר עם קהל חסידיו לתפילה
בציון רבי מאיר בעל הנס ובציון הרשב"י • השנה הוקדמה הנסיעה, המתקיימת מדי
שנה בכ"ה באלול – יום בריאת העולם • תפילות, אמירת תהילים, דברי התעוררות
וריקודים לקראת הימים הנוראים (חסידים)
בשיחת התעוררות מיוחדת שקיים ממעונו בארה"ב, הודיע האדמו"ר מבאבוב 45 על כוונתו להגיע לארץ הקודש במהלך החורף | הביקור מגיע בעקבות גזירת הגיוס והעובדה שבחורים רבים אינם יכולים לטוס לתשרי | במרכז המסע: שבת התעלות מרכזית | כל הפרטים (חסידים)
גלריה מאמירת הסליחות במוצאי שבת קודש בצל האדמו״ר מויז'ניץ | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית ירושה מאביו, הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | לאחר הסליחות שוררו ניגוני קודש בהשתפכות הנפש ובהתעוררות לקראת הימים הנוראים (חסידים)
תלמידי כיתות ז' וח' מתלמוד התורה 'יסודי התורה' ברעננה עלו למעונו של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף • הראשל"צ קיבלם בחמימות, עורר אותם להתמיד בלימוד כדי לגדול לתלמידי חכמים, ובירך אותם בדבש לשנה טובה ומתוקה (חרדים)
מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הטישים החדש בבני ברק • קודם התפילה נשא האדמו"ר משא התעוררות נוקב, והתמקד בשמירת שבת כ"מליץ יושר" לקראת ראש השנה שחל בשבת • בהמשך ירד לפני התיבה בנוסח המלבב (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף י-ם התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך רגש וכיסופים עם נוסח המלבב העובר מדור דור בחצר החסידות, אשר עורר את הלבבות לקראת יום הדין הבעל"ט (חסידים)
מאות חסידי מודזי'ץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש החדש בבני ברק | לצד ארון הקודש החדש שנחשף לראשונה, נרשם גימיק ייחודי שמנע את קטיעת הניגונים | תיעוד וסיקור (חסידים)
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