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סיום מסכת ופלפול מבריק; כך חגג הבנש"ק מביאלה ב"ב את יום שמחתו

בהיכל ביהמ"ד ביאלה ב"ב נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב ניסן חיים רבינוביץ חתן האדמו"ר מנדבורנה אלעד | במהלך השמחה ערך חתן המצווה סיום מסכת ונשא פלפול בדרוש ואגדה (חסידים)

2תגובות
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )
שמחת בית ביאלה ב"ב - נדבורנה אלעד (צילום: דוד ארזני )

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בר מצווההאדמו"ר מביאלה בני ברקהאדמו"ר מנדבורנה אלעד

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מזל טוב לכ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א אלעד
אוהד מנדבורנה ב"ב
1
החתן בר המצווה הוא נכדו של הרבי מספינקא בני ברק זיעא בתמונה נראים בניו של הרבי זיעא מרנן האדמורים שליטא
ששון

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