( צילום: שאטרסטוק )

תופעת ההתמכרויות בתוככי הציבור החרדי כבר מזמן אינה שוליים מושתקים, אלא נגע ההולך ומעמיק ופוגע בבתים רבים. בריאיון מיוחד ונוקב ל'כיכר השבת', פורס הרב איתן אקשטיין – מנכ"ל ומייסד ארגון 'רטורנו' – תמונת מצב מטלטלת ומוציא את האמת הכואבת אל האור.

"התמכרות היא תופעה שבה אדם לא מצליח להתנתק ממשהו שהוא חושב שהוא אוהב, אבל מסתבר שהוא לא עושה את זה מתוך הנאה – אלא בורח מתחושות", מבהיר הרב אקשטיין בפתח דבריו. "הוא פשוט לא רוצה להרגיש".

הרב איתן אקשטיין בריאיון נוקב על ההתמכרויות חדשות חרדים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

"זה לא יצר הרע – זו בריחה מכאב" משה ליאון נפרד מחברו משה גפני: "שוחחתי איתו, הוא קיבל את הגזירה" | צפו ישי כהן | 13:29 לאחר שהבחורים נחסמו מלטוס לתשרי; האדמו"ר הודיע על מסע חיזוק בארץ חיים רוזנבוים | 09:32 הרב אקשטיין מעמיד הבחנה נוקבת בין התנהגות הנובעת מיצר הרע לבין התמכרות: "ההבדל בין יצר הרע להתמכרות הוא שביצר הרע אדם עושה משהו כדי שיהיה לו יותר טוב – הוא רוצה גלידה, עוגה או סרט. בהתמכרות, אדם עושה משהו כדי שיהיה לו פחות רע. זה כמו לקחת כדור נגד כאב ראש, אתה לא אוהב את הטעם של הכדור, אתה פשוט שונא את הכאב". לדבריו, התמכרות יכולה להיות לחומר פסיכואקטיבי – כמו אלכוהול או סמים, והיא יכולה להיות התנהגותית – כמו סלולרי, משחקים או הימורים, שבהם אדם לא מכניס שום חומר לגוף. מפת ההתמכרויות החרדית: אלכוהול, הימורים ואשלית הגראס בהתייחסו לסוגי ההתמכרויות השכיחים ביותר ברחוב החרדי, מציין הרב אקשטיין כי כל סוגי ההתמכרויות הקיימים ברחוב הכללי קיימים כיום גם במגזר החרדי, ללא יוצא מן הכלל. אלכוהול: "החומר הזמין והמסוכן ביותר. אם תלך לחתונות כיום, תראה בחורי ישיבות מהישיבות הכי טובות שיש, כשעל השולחנות מונחים וויסקי, ערק ושתייה חריפה. משהו שלא היה קיים בתקופתי. חברים אומרים לחתן: 'אם לא יהיה וויסקי טוב – לא נבוא לשמח אותך'. זה נהיה תנאי בחתונות". הימורים: "תופעה נפוצה מאוד במגזר, כי לכאורה אין בזה 'בעיה הלכתית'. מה הבעיה להמר על 50, 500 או 5,000 שקל? הולכים לבוטקה של מפעל הפיס בבני ברק או בירושלים, יושב שם יהודי עם זקן ארוך ואומר תהילים בין לקוח ללקוח, והם מתמכרים לזה בלי להרגיש". גראס וקנאביס: "יש אשליה חמורה כאילו גראס הוא 'חומר טיפולי'", אומר לנו הרב אקשטיין ובנוגע לטענות בהן גראס אינו מזיק יותר מניקוטין הוא מסביר; "ניקוטין הוא חומר כימי – הוא מזיק לגוף, אבל הקוגניציה והיכולת לקבל החלטות נשארות. גראס ואלכוהול הם חומרים פסיכואקטיביים שמשנים את התודעה ואת המוח. אדם שמשתמש בהם פשוט מאבד את מנגנון הבחירה".

( צילום: GRAS GRÜN on Unsplash )

הנתונים המושתקים: "מאות אחוזים של עלייה"

בתשובה לשאלה לגבי היקף התופעה, מבהיר הרב אקשטיין כי לא קיימים סקרים רשמיים בציבור החרדי, אולם הנתונים בשטח זועקים: "אף אחד לא עשה סקר אמיתי בציבור החרדי כי הציבור לא יענה, אבל אני יכול לומר לך שב'רטורנו' יש כיום 150 מטופלים, ורשימות המתנה של חודשיים קדימה – וזה רק לאלה שכבר מכורים קשה. התופעה הזו גדלה במאות אחוזים לעומת מה שהכרנו לפני עשרים או שלושים שנה".

הרב אקשטיין מבהיר כי לצד החומרים החריפים, קיימות התמכרויות יומיומיות כגון אכילה כפייתית או התמכרות למסכים וטלפונים. הבעיה המרכזית היא שהמכור עצמו נמצא בדיכוי ובהכחשה, ואינו מסוגל לזהות את מצבו בכוחות עצמו.

כפתרון למצוקת המשפחות וההורים העומדים חסרי אונים, חושף הרב אקשטיין כלי חדשני שפותח ב'רטורנו': "הבעיה הקשה היא איך משכנעים אדם שיש לו בעיה? אדם אינו רואה את מומי עצמו. לכן פיתחנו לאחרונה אפליקציה חדשנית המבוססת על בינה מלאכותית בליווי אנשי מקצוע. האפליקציה מעניקה להורים ולמשפחות סדנה ומעטפת ליווי מעשית, שמלמדת אותם איך להיות אסרטיביים, לא לגמגם, ולאחר תהליך של כשישה שבועות להביא את בן המשפחה לקבלת טיפול".

מה עומד מאחורי הזינוק בהתמכרויות?

לדברי הרב אקשטיין, העלייה החדה בהתמכרויות אינה נובעת רק מזמינות הטכנולוגיה או החומרים, אלא בעיקר מהמצב הרגשי והנפשי בדורנו: "הסיבה המרכזית היא שבשנים האחרונות יש הרבה יותר סטרס, הרבה יותר לחץ והרבה יותר דיכאונות. עברנו מלחמות, עברנו קורונה, ואנשים מחפשים פתרונות קלים כדי לברוח ממועקה פנימית".

כדוגמה להתמכרות בתוככי הציבור החרדי, מספר הרב אקשטיין: "התקשר אליי יהודי שמנהל קו נייעס בפלאפון כשר, ואמר לי: 'תקשיב, אנשים התקשרו אליי והתחננו: בבקשה אל תעלה מבזקים יותר משלוש פעמים ביום, כי אנחנו יוצאים בכל שעה מהסדר בכולל כדי לבדוק אם יש חדשות'. זו התמכרות לכל דבר! רע לאדם, אז הוא בורח דרך הפלאפון הכשר וקווי הנייעס בהכשר הבד"ץ".

( צילום: GRAS GRÜN on Unsplash )

זעקה על הבחורים: "איפה ראשי הישיבות והמשגיחים?!"

אחד החלקים הנוקבים ביותר בריאיון מופנה כלפי הנעשה בהיכלי הישיבות ובקמפים, והיעדר התגובה התקיפה מצד המנהיגים והמחנכים: "אם בחתונות היו מחלקים סמארטפונים כדי לראות משחקים, היו דופקים על השולחן, מורידים את השאלטר ואומרים 'בחור ישיבה לא ידרוך פה!'. אז איך מסכימים שיש על השולחנות אלכוהול? איפה הפשקווילים של 'למות ולא להתגייס' בנושא הזה של סכנת נפשות? איפה ראשי הישיבות והמשגיחים שיצעקו שזה פיקוח נפש ממש?!".

הרב אקשטיין מתאר מציאות קשה שבה מחנכים מעלימים עין ואף מביאים נרגילות לבחורים בקמפים מתוך חוסר הבנה מוחלט של הריטואל הממכר, ומחשבה שגויה שנרגילה פחות מזיקה מסיגריה. "ראיתי ישיבות שבהן בחורים פתחו נרגילה בחדר, ואחד הבחורים אוסף עלי גראס, מכניס לנרגילה – ובחור ישיבה יושב איתם", הוא מספר.

"איפה שנגמר השכל – שם מתחילה ההתמכרות", אנחנו מסכמים את הריאיון הזה ומחוייבים לעורר את הציבור ולהתריע על הסכנה הזו לפני שיהיה מאוחר מדי.