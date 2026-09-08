המנהיגים הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו; ביניהם: דוד שפירא | ארכיון ( צילום: שוקי לרר )

סערת הרוחות בציבור הליטאי אחרי הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, מסתעפת. הבוקר (שלישי) יצא ביטאון 'דגל התורה' במאמר חריף תחת הכותרת "עצור במילין לא נוכל", בו הוא מטיל את כל האשמה על הבלגן דווקא על "עוזרי ח"כים" שלטענתם "פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ, וירקו לבאר שממנה הם שותים".

במאמר, מבהירים במפלגה כי בשל כך, מהקדנציה הבאה, מינוי כל עוזר פרלמנטרי יחייב אישור ועדת הרבנים של התנועה. בעיתון ציינו כי "המאמר המלא היה לעיני מרנן גדולי ישראל שליט"א וביקשו לפרסמו". בתיעוד וידאו שהופץ הלילה מבית המנהיג הגר"ד לנדו, נראה ראש הישיבה עובר אכן על כל המאמר, ולסיום, הוא שואל את נכדו מנחם לנדו: "מי חותם על זה?". מנחם, משיב לסבו הגר"ד: "זה בלי שם, שלחו את זה גם לר' משה הלל עותק, יכתבו 'הדברים היו לעיני הרבנים שליט"א', בלי שמות". פתח מפלגה חדשה: הטריק של בן גביר שהוסיף לו מימון של מיליוני שקלים כיכר השבת | 07.09.26 אלא שהבוקר, הבהירו מביתו של המנהיג הגרמ"ה הירש כי ראש הישיבה כלל לא עבר על המאמר. בהודעה שהופצה מטעם הבית נאמר כי "המאמר שפורסם ביתד נאמן לא היה לעיני מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש". בהמשך, הוציאו מביתו של הגרמ"ה הירש הודעה נוספת, בניסיון להנמיך את גובה הלהבות, בה נאמר: "הבהרת דברים - בהמשך להודעה מהבוקר, לא הייתה כוונה ח"ו להטיל דופי במאן דהוא. הדברים שנאמרו בתיעוד שהתפרסם כביכול מרן ראש הישיבה שליט"א עבר על המאמר, נאמרו בטעות, ובשגגה מוחלטת. והאמת והשלום אהבו".

המנהיג הגר"ד לנדו עובר על המאמר | הנכד: "שלחו גם לר' משה הלל" 10 10 0:00 / 0:28 המנהיג הגר"ד לנדו עובר על המאמר | הנכד: "שלחו גם לר' משה הלל"

אלא שבכך לא תמה הסערה. שורת עיתונאים בכירים, יצאו חוצץ נגד האשמות במאמר ב'יתד', וחשפו כי מרבית התדרוכים התקבלו בכלל לא דרך עוזרי הח"כים אלא ממקורות גבוהים יותר בדגל.

גורם בכיר ב'דגל התורה' אומר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "אחרי התדרוכים לתקשורת החילונית על ההדחה הצפויה - עוד לפני מספר שבועות, למי שזוכר את הפרסום ב'הארץ' למשל - עכשיו הם מחפשים תירוץ להדחה המשפילה, והם מצאו את העוזרים של חברי הכנסת כשעיר לעזאזל. לאן הידרדנו?".

"אגב", הוא מוסיף, "הם אפילו לא חיכו לבוקר שעם ישראל יראה את המאמר ודאגו להפיץ אותו כבר בלילה דרך אותם עיתונאים ודרך אותה תקשורת - שבמאמר עצמו הם תוקפים ומתלוננים על תדרוכים. מה הם חושבים, שהציבור לא מבין מה קורה פה?".

לסיום, הוא מביע דאגה מהמצב ואומר: "אני לא מצליח להבין איך הם חושבים בהתנהלות כזו לצאת למערכת בחירות כה קריטית וחשובה לציבור החרדי, המצב מדאיג".

הפרשן החרדי יעקב ריבלין מ'בקהילה' כתב: "בדגל לא לוקחים שבויים. אחרי הדחת גפני ומקלב מאמר מערכת חריף נגד העוזרים. והפואנטה: החכים החדשים לא יוכחו למנות עוזרים בלי אישור מלמעלה. כלומר: הנכד מקבל גם שליטה על מאגר מינויים של שנים עשר ג׳ובים. אגב. השיטה לא חדשה. בברית המועצות של פעם המשרד לבטחון פנים היה ממנה את עוזרי השרים כדי שידווחו לו על פעילותם".

העיתונאי אלי הירשמן מ'חדשות 12' כתב: "‏יתד נאמן שבשליטת שפירא החליט לצאת למסע נגד העוזרים של גפני ומקלב. אז כדי להיות הגון איתם - המידע ששפירא פועל להדחת הח"כים, הגיע אלי ממקור הרבה יותר גבוה בדגל התורה, עוד לפני שהח"כים ועוזריהם ידעו שהם בדרך החוצה".

העיתונאי יואלי ברים מ'חדשות 13' כתב כי "זהו המסמך הפומבי הראשון שמבשר את ההפיכה בדגל התורה. הוא נכתב כמובן מאותו הבונקר בבני ברק, והוא מבשר על תחילתה של תקופת הפוליגרף והנאמנות המוחלטת, אתם יודעים כבר לבד למי. שווה קריאה".

בהמשך, הוסיף ברים וכתב: "קשה להירגע מהדרך המעוותת בה מנסים לשכתב כאן היסטוריה: מדיחים באישון ליל ובאופן משפיל את גפני ומקלב ואז "מודים להם ולפועלם", לאחר מכן מאשימים ומדיחים פומבית את עוזריהם ואנשיהם של גפני ומקלב שניסו בסך הכל להגן על הבוסים שלהם ועל הפרנסה שלהם, לאחר מכן מפיצים סרטון שבו כביכול כל הצעדים הללו נעשו באישור הרב משה הלל הירש - רק טעות קטנה נפלה בדרך - ר' משה הלל הירש לא אישר את המסמך הכוחני הזה".

העיתונאי יעקב הרשקוביץ מ'ישראל היום' כתב: "מאמר המערכת הוא מופת של תדרוך עסקני שמנסה לשכתב את המציאות. עוטפים אינטרסים מפלגתיים בדעת תיירה, ותוקפים את עוזרי הח"כים ואנשי התקשורת כדי להשתיק כל ביקורת עניינית על ההדחה הבזויה.

"ההיסטוריה מלמדת שכאשר העסקנים מאבדים שליטה על הנרטיב, השיטה הקבועה היא שליפת כבוד התיירה (גם הלילה השתמשו עם זה במקום מסויים) כמגן מפני השאלות הקשות. אבל הפעם זה ברור לא מדובר בהגנה על התיירה, מדובר במאבק שליטה של מקורבים שכותבים בלילה בעיתון נגד עיתונאים (ועוזרים) - ובערב רצים אליהם להדליף".

העיתונאי אהרן רבינוביץ מ'הארץ' כתב: "בלגן אטומי בדגל התורה. יתד נאמן: גפני ימונה ליו"ר התנועה ומקלב לחבר בהנהלה. יש גם דיווח מהשטח על "קורת רוח ביהדות הנאמנה מרענון פני התנועה" (לא לצחוק), והכי חשוב: הקמת ועדת רבנים (דוד שפירא) שתאשר כל עוזר ח"כ וזאת בשל כעס על עוזרי המודחים".

רבינוביץ אף מצטט 'מקור בדגל' שאמר לו כי "גור נראית דמוקרטיה לידינו".

העיתונאי שילה פריד מ'ידיעות אחרונות' כתב: "בבית הרב לנדו לא מסתפקים בשינוי הרשימה וקובעים שמהכנסת הבאה גם עוזרי הח"כים יצטרכו לעבור אישור של סמכות רבנית: הסיבה, לדברי ביטאון המפלגה, עוזרים פלרמנטרים ש"שיתפו פעולה עם אנשי תקשורת בתקיעת סכין בגל מטרת קיומו של עולם התורה", או בפשטות ניסו למנוע את הדחת הח"כים הממונים עליהם".

עוד הוא כתב כי "לא זקנתי, ועודני נער יחסית, אבל לא זכור לי כזה עיסוק, בשער ביטאון מפלגתי בעוזרים פרלמנטרים, רמיזות על הראש של אנשים צעירים וחרוצים שעושים את עבודתם בלשכות ח"כים שלא באו טוב בעין. ועוד בשמם של "מרנן שליט"א". אירוע חריג".

העיתונאי מרדכי הלפרין מ'גלי צה"ל' כתב: "החוצפה של דוד שפירא והעסקנים שפעלו להדחת גפני ומקלב שוברת שיאים הלילה. הם פעלו לא פחות בתחום ההדלפות, כדי להעיף את שני הח"כים הותיקים. פתאום כשזה נוח אז יוצאים נגד התקשורת. חבורת צבועים שמשתמשת ברבנים כביכול כדי לתקוף עוזרי ח"כים שמה בסך הכול ניסו לעשות? לשמור על מקומם ותפקידיהם".

העיתונאי משה ויסברג, עורך 'בחדרי', כתב: "בסופו של יום צריך לזכור: אנחנו נמצאים כעת ארבעה ימים לפני ראש השנה, וזה מה שמעסיק את המדיח מ'יתד' - לכתוב מאמר שכולו שנאה נגד אנשים טובים, עוזרי חברי הכנסת, בעלילות שווא. זה כמו רקדן שלא רוקד טוב והוא מאשים את הרצפה שהיא עקומה".

העיתונאי מנחם קולדצקי כתב: "אין מילה אחרת להגיד, אני עיתונאי שניזון מהרבה מקורות אבל במקרה הזה מדובר בשקר גס - אף אחד מעוזרי החכים החרוצים והנאמנים לא תדרך אותנו. סתם נסיון להטיל רפש".

המאמר ב'יתד נאמן' כפי שהופץ הלילה

בפתח המאמר נטען כי ההחלטה של גדולי ישראל, בראשות הגר"ד לנדו, על "סיום משמרתם של שליחי ציבור ותיקים ומנוסים נאמנים ומסורים, שמונו לכך על ידי גדולי הדור הקודם", הייתה אמורה להישאר ללא סערה תקשורתית, מתוך הכרת הטוב. אולם "שתיקה זו נוצלה לרעה תוך שימוש באתרי תקשורת המוניים לכל סוגיהם, וכדי שלא יאמרו 'מדשתקי רבנן ניחא להו', זהו העת והכורח של 'עצור במילין מי יוכל'".

על פי המאמר, המנהיג הגאון רבי דב לנדו הבהיר – הן בפנייה לציבור לפני חודשים לא רבים והן בפנייה אישית ליו"ר דגל התורה משה גפני וליו"ר סיעת יהדות התורה אורי מקלב – כי "האמון בהם הוא מוחלט ללא סייג, ושהם פעלו במסירות ובאחריות מירבית לכל צרכי הציבור החרדי", ובפרט בגזירת הגיוס, "בצמוד ובכפיפות מוחלטת לדעת התורה הברורה, בכל צעד ושעל".

בהמשך המאמר נטען כי "הצורך הנחוץ בעת הזו, שעת החירום של היהדות החרדית הניצבת במלחמה חסרת תקדים, להביא לחילוף משמרות, ולצרף כוחות חדשים שיפעלו במשנה מרץ למען הציבור" עלה על שולחן גדולי ישראל ובראשן הגר"ד לנדו "מזה תקופה ארוכה".

עוד נטען במאמר כי הגר"ד לנדו נועץ "בגדולי התורה, רבנים, דיינים וראשי ישיבות ונציגים מהשטח". בתחילה, כך נטען, "נידונה האפשרות לרענון הרשימה כולה בהחלפת כלל הנציגים הוותיקים" – אך הכריע כי בשעת חירום "זקוקים אנו גם לנסיון המצטבר בידיעת הפרטים הדקים ביותר בסבך הפרלמנטרי", ולכן יוחלפו רק "הוותיקים יותר שכבר משמשים בתפקידם עשרות שנים".

מכאן עובר המאמר לחלק החריף, ומצביע לראשונה על האשמים בעיני בכירי בית הגר"ד לנדו: "דא עקא, שמבין עוזרי הח"כים, אשר קיבלו את תפקידם הציבורי מכוח מפלגת 'דגל התורה', היו כאלו שכאשר נודע להם על דבר הבדיקה, פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ, תוך כדי מעילה וניצול משרתם ותפקידם ופגעו במשלחיהם וירקו לבאר שממנה הם שותים ושיתפו פעולה עם מלחכי פינכא, עיתונאים וכלי תקשורת המבקשים את נפשה של היהדות החרדית".

לפי המאמר, הדבר נעשה "תוך כדי השמצות והטחת עלבונות אישיים ושקריים כלפי מרנן ורבנן שליט"א", ו"באיומים ישירים ובוטים בניסיון נואל להביא כביכול לחילוקי דעות ולפלגנות במועצת גדולי התורה". עוד נטען במאמר כי "מרנן ורבנן כבר הביעו את דעתם באופן ישיר נגדם" בזמן הדיונים על חוק הגיוס, אז לטענתם "פעלו הללו בהדלפות חסרות אחריות", ו"משום כך אף ביקשו שיורחקו מפעילות ציבורית".

הביטאון מדגיש כי "לא מדובר בכל העוזרים, שבחלקם הגדול עשה מלאכתו נאמנה, אלא במיעוט של יחידים ידועים שבשלב זה אין המקום לפורטם".

בביטאון המפלגה החריפו את הטון וכתבו: "אותם עוזרים וסייעניהם הידועים בשמותיהם, שיתפו פעולה עם אנשי תקשורת השואפים להכניס זמורות זר בתוך היהדות החרדית, בתקיעת סכין בכל מטרת קיומו ודרכו של עולם התורה, תוך כדי מסע השמצות בדויות על הנהגת דגל התורה תחת מרנן ורבנן שליט"א, וניסיון נואל לציירם במונחים ירודים מהעולם הפוליטי". עוד מואשמים אותם גורמים בשימוש ב"טענות המשכילים הידועות כי גדולי התורה מנותקים מהנעשה".

בהמשך המאמר התייחסו לדרך בה הודחו גפני ומקלב, באמצעות מכתב בדואר, וטענו כי במהלך שבוע שעבר, נעשו ניסיונות להסדיר את המהלך מול הנציגים "בצורה הנכונה והראויה ביותר", אך "התגובה לנסיונות הללו הגיעה ברמות מסע ציבורי מתוזמר ומחוצף מבית היוצר של אותם עוזרים וסייעניהם".

בעקבות "פניית רבנים חשובים וראשי קהילות שליט"א, שבעצמם חוו את מסע הטרור של אותם עוזרים", הכריע הגר"ד לנדו "שזו השעה שצריכים להביא את העניין לסיומו", וההודעה נמסרה לנציגים "בצורה מיידית וישירה על ידי שליח אישי מבאי ביתו של מרן שליט"א, וזאת כדי להפסיק את המסע התקשורתי הפסול והפגום, ולא מחמת החשש שדרכים פסולות אלו אם יצליחו יחדו באופן תדיר למחנינו חלילה!". הנציגים היוצאים, נכתב, קיבלו את הדברים "באצילות הרוח ובציות מוחלט לדעת תורה, כדרכם מימים ימימה".

בסיום המאמר מגיעה ההחלטה חסרת התקדים: "לאור ההתנהלות בלתי הולמת זו, הוחלט על ידי מרנן ורבנן שליט"א, כי החל מהקדנציה הקרובה, כל אחד משלוחי הציבור הי"ו של 'דגל התורה', יצטרך לקבל את אישור ועדת הרבנים של התנועה על מינוי כל עוזר ועוזר לגופו, כדי שכל העניינים בתוככי התנועה הקדושה יתנהלו על פי דעת התורה".