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מתקפה חריפה

וינטר: "לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה"

יו״ר מפלגת עמך ישראל וינטר הגיב בחריפות לדברי ח"כ יצחק גולדקנופף, אך יחד עם זאת רמז כי ייתן פטור ללומדי תורה (בארץ)

2תגובות
מימין עופר וינטר, משמאל יצחק גולקנופף (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

יו״ר מפלגת עמך ישראל, תא״ל (מיל׳) עופר וינטר הגיב בחריפות לדברי ח"כ יצחק ולדקנופף כי אגודת ישראל תדרוש צבאי ללא סנקציות לכל בן ישיבה, אך יחד עם זאת רמז כי ייתן פטור ללומדי תורה.

בהודעה שפרסם טען וינטר: "ראינו את דרישות אגודת ישראל בראשות גולדקנופף, מספיק לרמות את הציבור. לא תהיה ממשלה בלי הסדרת מעמדם של המשרתים. המחויבות שלנו אליהם היא ראשונה במעלה".

"לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה. השיטה הזאת פוגעת קודם כול בלומדי התורה האמיתיים", הוסיף וטען.

לדבריו, " ישתלבו בצה״ל ובשירות הלאומי. מי שתורם למדינה - יקבל. מי שישרת יותר - יקבל הרבה יותר. ומי שלא ישרת, לא ילמד ולא יתרום - לא ייהנה מהטבות".

למרות הטון החריף, נראה כי מדובר בהקלה מדברים שאמר בשבוע שעבר בהצהרה לתקשורת - כאשר הוא שב ורמז שהלומדים יקבלו פטור. "אני מתחייב בפניכם בערב הזה, כאשר כל חבריי פה איתי – אנחנו מתכוונים להביא לשילוב הציבור החרדי ב בלי פשרות ובלי דחיות", הודיע בזמנו.
צה"לחרדיםגיוס חרדיםיצחק גולדקנופףעופר וינטר

2 תגובות

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2
הוא יתן. לא עובר את אחוז החסימה
לאור
1
נפתלי בנט +אריק שרון =עופר וינטר
היהודי

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