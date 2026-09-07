וינטר: "לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה"

יו״ר מפלגת עמך ישראל, תא״ל (מיל׳) עופר וינטר הגיב בחריפות לדברי ח"כ יצחק ולדקנופף כי אגודת ישראל תדרוש פטור משירות צבאי ללא סנקציות לכל בן ישיבה, אך יחד עם זאת רמז כי ייתן פטור ללומדי תורה.

בהודעה שפרסם טען וינטר: "ראינו את דרישות אגודת ישראל בראשות גולדקנופף, מספיק לרמות את הציבור. לא תהיה ממשלה בלי הסדרת מעמדם של המשרתים. המחויבות שלנו אליהם היא ראשונה במעלה".

"לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה. השיטה הזאת פוגעת קודם כול בלומדי התורה האמיתיים", הוסיף וטען.

לדבריו, "חרדים ישתלבו בצה״ל ובשירות הלאומי. מי שתורם למדינה - יקבל. מי שישרת יותר - יקבל הרבה יותר. ומי שלא ישרת, לא ילמד ולא יתרום - לא ייהנה מהטבות".

למרות הטון החריף, נראה כי מדובר בהקלה מדברים שאמר בשבוע שעבר בהצהרה לתקשורת - כאשר הוא שב ורמז שהלומדים יקבלו פטור. "אני מתחייב בפניכם בערב הזה, כאשר כל חבריי פה איתי – אנחנו מתכוונים להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות", הודיע בזמנו.