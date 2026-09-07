עיריית חיפה ניסתה בשעה האחרונה לפנות בית ספר חרדי של תלמידות שכונת נווה שאנן החרדית בניגוד לחוק.
לפי הדיווחים, הפורצים עקרו מזוזות, פרצו למבנה וביצעו ונדליזם חמור - כש-350 בנות אמורות להגיע מחר לבית הספר. בתיעודים שפורסמו מהמקום ניתן לראות כסאות הפוכים באחת הכיתות.
שוטרי משטרת ישראל שהוזעקו למקום הורו לפקחים ולמנהל אגף הנכסים ועובדיו להסתלק מהמקום.
חבר מועצת העיר ויו"ר דגה"ת בחיפה מיכי אלפר הגיע למקום ופעל מול משטרת חיפה לסלק את עובדי העירייה הפולשים.
מדובר בצעד שנעשה לכאורה באופן מנוגד לפסיקת ביהמ"ש, כשהמבנה נמצא בהקצאה לחינוך העצמאי. אתר 'כיכר השבת' פנה לעיריית חיפה לקבל תגובה, לעת עתה ללא מענה. באם תגיע תגובה נפרסם אותה במלואה.
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