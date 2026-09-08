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השיחה מאיחוד האמירויות

תחקיר חושף: נתניהו הוזהר 10 ימים לפני הטבח - ובחר להתעלם מההתראה

נשיא איחוד האמירויות התריע בפני נתניהו על 'אירוע משמעותי' שמתכנן סינוואר • ראש הממשלה הגיב באדישות ולא עדכן את מערכת הביטחון | נתניהו מכחיש, בנט: "רשלנות פושעת" (פוליטי מדיני)

20תגובות
ראש הממשלה נתניהו (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

שבוע וחצי לפני מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, קיבל ראש הממשלה התראה מפורשת ממנהיג ערבי בכיר – אך בחר להתעלם ממנה. כך עולה מתחקיר שפורסם הבוקר (שלישי) בעיתון 'הארץ'.

על פי התחקיר שנערך עבור הספר 'חטופים - 843 ימים של הפקרה', נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ערך שיחת טלפון חריגה עם נתניהו והתריע כי מנהיג יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. בן זאיד מסר לראש הממשלה כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

מהתחקיר עולה כי התגובה של נתניהו להתראה הייתה אדישות מוחלטת. ראש הממשלה העריך כי מדובר בהסלמה בגדה המערבית. נתניהו בחר שלא לעדכן בתוכן ההתראה את שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד.

בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח ומסרו בתגובה כי מדובר בשקר מוחלט. על פי התגובה, ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא האמירויות ולא קיבל ממנו אזהרה לפני מתקפת הפתע.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לדיווח בחריפות: "הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר - אמת".

בנט המשיך והאשים את נתניהו באחריות ישירה: "נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת".

לדברי בנט, "נתניהו היה שבוי כל כך בקונספציה שלו, כשגם התרעות ברורות ממנהיגים אזוריים לא הזיזו אותו מהכיסא. מה שהיה בראשו באותם ימים הוא המשך פיצול החברה הישראלית, המשך מדיניות ההכלה וקניית שקט זמני תוך כניעה לטרור".
בנימין נתניהוחמאסמתקפת פתע

20 תגובות

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15
אם לעיתון הארץ נאמין, אז נאבד את הארץ, כי מטרתם היא טובת הערבים ונפילת אנשי הימין, ומאנשים שזוהי כל מטרתם, אין לי טיפת אימון!!!
נחום
אל תהיה תמים, הרבה ידעו גם מהשמאל ומהימין ובחרו להתעלם, לצערי הרב זה קרה במשמרת שלו, גם אם ידע או לטענתו לא ידע, הוא צריך לקחת אחריות, ההתעלמות היא חלק מהדרך שלו במהלך כל השנים. רק משיח יהיה מנהיג ראוי.
ימנית
ימנית, נכון, ולדעתי הוא גם לקח אחריות. כשנשפך לך חלב בטעות, לקיחת אחריות מחייבת לנגב את החלב שנשפך, לא לברוח מהזירה. בזמן שעבר מאותה שמחת תורה הנוראה, נתניהו הוביל ניצחון עצום בס"ד, ועמד בלחצים אדירים מול ארה"ב ומול יריבים פוליטיים שדרשו כניעה לחמאס. הוא בהחלט לקח אחריות!
חסיד
אחלה, אם מדובר בשקר נתניהו יתבע אותם בבית משפט. נראה אותו.
חילוני
קלאסי! כשהמסר לא נעים, יורים בשליח. מי חשבת יפרסם תחקיר כזה, ערוץ 14?
יוחאי
14
מה נסגר אתכם ?! גם כתבה מהביטאון של חמאס הייתם מפרסמים ? חמאס ועיתון "הארץ" זו אותה רמת אמינות
אדיר
13
אני רק שאלה איך התחקיר הזה יופיע בדיוק במערכת הבחירות עברו כמעט שלוש שנים בדיוק עכשיו נזכרו לפרסם את התחקיר אז כמו שאני מאמין ביד הגורל שזה בדיוק עכשיו ככה אני מאמין לעצם הסיפור יש לחקור את התחקיר ואת מפיציו באשמת הטיית בחירות וניסיון להשפיע דעת הבוחר בשקרים עובדות ועדת חקירה במיידי שקרנים בלירה
11

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