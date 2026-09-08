שבוע וחצי לפני מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו התראה מפורשת ממנהיג ערבי בכיר – אך בחר להתעלם ממנה. כך עולה מתחקיר שפורסם הבוקר (שלישי) בעיתון 'הארץ'.

על פי התחקיר שנערך עבור הספר 'חטופים - 843 ימים של הפקרה', נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ערך שיחת טלפון חריגה עם נתניהו והתריע כי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. בן זאיד מסר לראש הממשלה כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

מהתחקיר עולה כי התגובה של נתניהו להתראה הייתה אדישות מוחלטת. ראש הממשלה העריך כי מדובר בהסלמה בגדה המערבית. נתניהו בחר שלא לעדכן בתוכן ההתראה את שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד.

בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח ומסרו בתגובה כי מדובר בשקר מוחלט. על פי התגובה, ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא האמירויות ולא קיבל ממנו אזהרה לפני מתקפת הפתע.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לדיווח בחריפות: "הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר - אמת".

בנט המשיך והאשים את נתניהו באחריות ישירה: "נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת".

לדברי בנט, "נתניהו היה שבוי כל כך בקונספציה שלו, כשגם התרעות ברורות ממנהיגים אזוריים לא הזיזו אותו מהכיסא. מה שהיה בראשו באותם ימים הוא המשך פיצול החברה הישראלית, המשך מדיניות ההכלה וקניית שקט זמני תוך כניעה לטרור".