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דרישה לחקירה

ראשי מחנה השינוי תוקפים: "נתניהו הוזהר 10 ימים לפני הטבח והתעלם"

איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן דורשים ועדת חקירה מיידית • "נתניהו קיבל התראה מאיחוד האמירויות ולא עדכן את מערכת הביטחון" | התחייבות: ועדה תוקם בממשלה הבאה (פוליטי מדיני)

2תגובות
ראש הממשלה נתניהו (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

ראשי מחנה השינוי - גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן - פרסמו לפנע זמן קצר (שלישי) הודעה משותפת חריפה בעקבות החשיפה כי ראש הממשלה קיבל התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר, ובחר להתעלם ממנה.

"לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר טבח השבעה באוקטובר", נכתב בהודעה. "ועדת חקירה ממלכתית תקום מיידית בממשלה הבאה. זוהי חובת ההנהגה לאזרחיה".

על פי תחקיר שפורסם הבוקר ב'הארץ', נשיא איחוד האמירויות השייח' מוחמד בן זאיד ערך שיחת טלפון חריגה עם נתניהו והתריע כי מנהיג יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. בן זאיד מסר לראש הממשלה כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

מהתחקיר עולה כי התגובה של נתניהו להתראה הייתה אדישות מוחלטת. ראש הממשלה העריך כי מדובר בהסלמה בגדה המערבית, ובחר שלא לעדכן בתוכן ההתראה את שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח ומסרו כי מדובר בשקר מוחלט.

"החשיפה המטלטלת הבוקר מחייבת חקירה מידית ומעמיקה", כתבו ראשי מחנה השינוי. "היא מצטרפת לשורת החשיפות אודות כשלי נתניהו וחוסר תפקודו והיא מחדדת פעם נוספת מדוע נתניהו נמצא בקרב חייו - סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת בפני הציבור הישראלי".

ראשי המחנה תקפו את נתניהו בחריפות: "בזמן שנתניהו ואנשיו מפיצים תיאוריות קונספירציה שקריות ומנסים להטיל את האחריות על מערכת הביטחון, מתברר שוב כי התרעות חמורות הגיעו ישירות אליו והוא התעלם מהן. זוהי זחיחות ומעילה באמון שאזרחי ישראל נתנו בו ובממשלתו וזוהי גם התרשלות קיצונית בתפקיד ותיפקוד ראש הממשלה".

בהודעה הופנתה שאלה ישירה לראש הממשלה: "הציבור הישראלי זכאי לדעת: מה ידע נתניהו, מתי ידע, מדוע לא עדכן את מערכת הביטחון ומדוע לא פעל כדי להגן על אזרחי ישראל?"

ראשי מחנה השינוי התחייבו כי "מיד עם הקמת הממשלה השלושים ושמונה בהובלתנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את הכשלים שהובילו למחדל השבעה באוקטובר, תגיע לחקר האמת ותבטיח שהאסון הזה לא ישנה".

בסיום ההודעה נכתב: "נתניהו ושותפיו לממשלת השבעה באוקטובר אינם כשירים להמשיך בתפקיד. נעבוד בתיאום ובאחריות הנדרשים על מנת למנוע מהם להוביל לאסון נוסף".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בנפרד לדיווח בחריפות: "הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר - אמת". בנט האשים את נתניהו באחריות ישירה לכשלים שהובילו לטבח.
בנימין נתניהוחמאסמתקפת פתע

2 תגובות

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2
זה מאוד ברור למה נתניהו ושות' למחדל הטבח 7/10 מתנגדים לוועדת חקירה ידוע ושתקו !
פושעי 7/10 לדין !
1
מישהו שמע על מרואן אשרף , החתן של נצר לפני מלחמת יום הכיפורים ? לא צריך שום ועדת חקירה , לחזור לועדת אגרנט ולהחליף שמות , ממש העתק הדבק . חבל על הכסף שישפך לשווא .
המשקיף

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