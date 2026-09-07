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המליץ טוב שלנו

"זה מה שיגן עלינו"; המסר של האדמו"ר מזוטשקא לקראת ראש השנה

מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הטישים החדש בבני ברק • קודם התפילה נשא האדמו"ר משא התעוררות נוקב, והתמקד בשמירת שבת כ"מליץ יושר" לקראת ראש השנה שחל בשבת • בהמשך ירד לפני התיבה בנוסח המלבב (חסידים)

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סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)

מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת קודש לאמירת סליחות ראשונות בצל הקודש של האדמו"ר, במעמד מרומם שנערך לראשונה בהיכל הטישים החדש והמפואר של החסידות בבני ברק.

טרם אמירת הסליחות נשא האדמו"ר משא התעוררות וחיזוק חוצב להבות אש, בו עורר את הקהל לתשובה שלמה ולתיקון המעשים לקראת יום הדין הבעל"ט. בדבריו הרחיב האדמו"ר במיוחד על חובת הפיוס וריבוי שלום בין אדם לחברו, לצד זהירות מופלגת בשמירת שבת קודש.

האדמו"ר עמד בדבריו על כך בשנה זו, שבה יחול ראש השנה ביום השבת, שמירת השבת כהלכתה היא זו שתשמש כ"מליץ טוב" וינגור עבור כלל ישראל לפעול ישועות וגזירות טובות.

לאחר משא החיזוק, ירד האדמו"ר לפני התיבה ברוב רגש וכיסופין, כשהוא מעורר את הלבבות בנוסח העתיק והמלבב העובר במסורת מדור דור בחצר החסידות.

סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)

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שמירת שבתסליחות ראשונותהאדמו"ר מזוטשקא

1 תגובות

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