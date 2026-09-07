יום שני האחרון של השנה: והיום בתוכניתץהמגישים משה מנס ושוקי סלומון לא היססו לגעת בנושאים הנפיצים ביותר בציבור החרדי והישראלי. תחת קבוצת המאמר חז"ל "הכל הולך אחר החיתום", סיפקו השניים דרמה באולפן, עדויוות אישיות מטלטלות ודיונים נוקבים על פוליטיקה, עסקנות, צניעות ובריאות הנפש.

פשקוויל מן העבר: כשמרן שר התורה זצ"ל "חתם" בערב ראש השנה תשפ"ז

הסערה הראשונה שעלתה על השולחן נוגעת לפרקטיקה מוכרת אך מקוממת בבראנז'ה החרדית – שימוש בשמם של גדולי ישראל לאחר פטירתם.

שוקי סלומון הציג מודעת רחוב (פשקוויל) שלכדה את תשומת לבו ברחובות בני ברק, העוסקת במאבק נגד לבישת "מכנסיים צרות או גזרות נמוכות". בעוד ששוקי ומשה הסכימו כי מבחינת תוכן ומראה אין מדובר בלבוש ראוי, השניים התרעמו על הדרך: המודעה נוסחה בלשון "לאחרונה התרבו המקרים", עוטרה בתאריך של ערב ראש השנה תשפ"ז, אך נחתמה בשמותיהם של גדולי הדור שסתלקו לבית עולמם לפני מספר שנים – ובהם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל, מרן חכם שלום כהן זצ"ל, הגרא"ד מזוז זצ"ל והגאון רבי טוביה וייס זצ"ל.

"אנשים חושבים" אמר שוקי בחריפות "שהציבור החרדי פשוט תמים או פתי, שנראה את השמות ומיד נאמין. ולא מדובר רק על רבנים שנפטרו – משתמשים ככה גם בשמם של רבנים שחיים איתנו כיום. עסקנים שלא מבינים מימינם ומשמאלם בתורה נכנסים לרבנים, לוחשים על אוזנם, וחושבים שיש להם את המפתח לכל המגזר".

העדות הדרמטית של שוקי סלומון: "סילפו סרטון של גדול הדור"

הדיון על העסקנים הגיע לשיאו כאשר שוקי סלומון חשף סיפור אישי מטלטל שחווה בעצמו בתוך חצרות הקודש – גילוי שהשאיר גם את משה מנס ללא מילים.

"נכנסתי לאחד מגדולי הדור זצוק"ל", שילב שוקי בעדות כואבת. "הוא אמר לי משהו אחד באופן ברור, והדברים צולמו. אבל העסקנים שהיו בחדר כעסו מאוד על דברי הרב. הם אמרו לי מפורשות: 'שוקי, אתה לא משדר את זה'. התנאי שלהם לקבלת החומר היה אישור שלהם – והם פשוט ערכו וסילפו את הסרטון בצורה מעוותת! הרב אמר א', והם הוציאו לציבור ב' – מה שמשתלם ומסתדר להם. הציבור הקשיב למה שהעסקנים הוציאו וחשב שזה 'ככל אשר יורוך', בעוד שהרב בכלל לא אמר ולא התכוון לזה".

שוקי הדגיש כי מבחינתו גדולי הדור הם קודש קודשים, אך הבעיה טמונה ב"מתווכים" המעוותים את המציאות המוצגת לנענים ולפוסקים: "הרב לא נמצא בתככים, לא בפוליטיקה ולא בסרטונים. מסלפים לו סיפורים".

משה מנס ציין מנגד כי התופעה של "גיחזי" קיימת עוד מימי הנביאים, אך הזהיר מפני הכללה שתשמש תירוץ להתחמקות מציווי חכמים: "זה תירוץ קל מדי לפעמים להגיד 'זה העסקנים' כשיש משהו שלא נוח לנו לשמוע. אם כי בוודאי שיש מקרים רבים שצריך לקחת דברים בעירבון מוגבל".

הפוליטיקה החרדית והבשורה של לייטנר: "מי מייצג את החרדי העובד?"

בפרק הפוליטי של התוכנית, התייחסו המגישים להגשת הרשימות של עופר וינטר, לצד המפלגה החדשה "הציבור החרדי" בראשות לייטנר (שנבחר בבית שמש).

לדברי שוקי "הח"כים החרדים כיום – ביהדות התורה ובש"ס – לא מייצגים אותי ועוד עשרות אלפים כמוני. הם מפחדים מהקיצוניים. לייטנר מגיע ומלווה בחורים, דואג למי שרוצה לעבוד או ללמוד לימודי חול, ונאבק בגזענות בסמינרים".

מנס הוסיף בילוי אישי: "יש לי בן בחור ישיבה. אם הוא לא היה בחור ישיבה הוא היה מתגייס – אני לא אסכים לו להתבטל או להתבחבש. ואם בחור מחליט להתגייס, אני רוצה פוליטיקאי שיעזור לו ויגיד לו 'כל הכבוד'. יש ציבור ענק שלא מיוצג, ולייטנר מביא את הקול הזה".

השניים אף דנו באפשרות של שילוב אישה ברשימה פוליטית חרדית. שוקי ומשה הסכימו כי אין בכך מניעה מהותית בעולם התעסוקה של ימינו: "אם אישה מנהלת חברת הייטק ונואמת – אין עם זה שום בעיה. אז למה שלא תהיה בכנסת? אם 'ככל אשר יורוך' מאשר, מה הבעיה?" ציין מנס, ושוקי הוסיף בחיוך כי שילוב אישה, בפרט מזרחית, יכול להביא "צבא של מצביעות".

זעקת הפוסט-טראומה ו"איש השנה" בקפריסין

חלק מרגש וחשוב בתוכנית הוקדש לנושא בריאות הנפש והפוסט-טראומה בעקבות המלחמה. המגישים התייחסו לאירוע המצער של לוחם/שוטר לשעבר שלקה בפוסט-טראומה, נקלע למצוקה ברחוב ונורה למוות בידי כוחות הביטחון.

משה מנס שיתף בחוויותיו האישיות מגל הלחימה והמתח הנפשי, והמליץ בחום על עמותת "בגובה העיניים", המסייעת למתמודדי נפש וטראומה (כולל מפגשים בים ואמבטיות קרח).

כמו כן, העניק מנס את התואר "איש השנה שלי" לאיש העסקים והחסד יוני כהנא (מבעלי 'היער הסודי' בקפריסין): "אחרי מלחמת איראן חזרתי לעבודה לא רגוע. הרב שייקה ברקוביץ' אמר לי לפנות ליוני כהנא. יוני פשוט אמר לי 'משה בוא', ולקח אותי תחת חסותו".

שוקי סלומון הצטרף לתשבחות והכריז: "יוני כהנא הוא מלך קפריסין החרדי ואחד מאנשי החסד המדהימים בדורנו. אדם שצבר הון, עשה אקזיטים יפים, ומשקיע את כולו למען חיילי המילואים והפגועים. המדינה חייבת להתעורר – הפוסט-טראומה היא הפצצה המתקתקת של המלחמה הזו".

אמבות בכנרת ומפלגות קיקיוניות: אתנחתא קומית לסיום

לקראת סיום התוכנית, עברו השניים לאייטמים קלילים יותר:

האמבה אוכלת המוח בכנרת: בעקבות אשפוזו של ילד מפרדס חנה במצב קשה עקב הידבקות באמבה נדירה בכנרת, הודה שוקי סלומון כי הוא חושש להגיע לטבריה. מנס הרגיע וציין כי מדובר במקרים בודדים ביותר בשנה, ואין צורך להיכנס לפאניקה – מספיק להרכיב משקפת ולא לשתות ממי הכנרת.מהי "מפלגה קיקיונית"? בעקבות הרשמת מפלגות צבעוניות ("שר שר המלך", "הפיראטים", "קהל"), הסביר משה מנס את המקור התנ"כי של המושג – צמח הקיקיון של יונה הנביא, שצומח במהירות, רעיל, ונובל במהירות. שוקי הודה כי דווקא המפלגות הללו מוסיפות צבע ועניין מול "הציניות של המפלגות הגדולות".

ברכת השנה והסלוגן שלא משתנה

את התוכנית חתמו המגישים באיחולי "תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה" לכל צופי ומאזיני 'כיכר השבת', לא לפני שמשה מנס הזכיר את סלוגן המחץ שלו:

"ולזכור – יוגה זה לא ספורט!"

על כך השיב שוקי סלומון בחיוך: "גם לקרוא ספר זה לא ספורט, בדוק!".