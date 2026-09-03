לייטנר על מימון מפלגתו 10 10 0:00 / 2:45 לייטנר על מימון מפלגתו

בסערה הפוליטית שמעוררת התמודדותה של מפלגת "הציבור החרדי", היו"ר מוטי לייטנר דוחה על הסף את הטענות המושמעות מצד הסיעות החרדיות, לפיהן גורמי שמאל ומחאת 'קפלן' עומדים מאחורי מימון מפלגתו.

בריאיון באולפן "כיכר השבת" הגדיר לייטנר את ההאשמות כ"קונספירציות מטורללות", התחייב לנצל את מלוא תקרת ההוצאות המותרת בחוק, והבהיר כי כל תרומה שנכנסה לקופה מגיעה אך ורק מאנשי ימין ומתוככי עולם התורה. לייטנר התייחס בריאיון לטענה המרכזית שמושמעת מצד הסיעות החרדיות נגד מפלגתו, שגורמי שמאל הם אלו שעומדים מאחוריו מבחינה כספית: "תקרת ההוצאה שמותרת למפלגה מהסוג שלנו היא כנראה בסביבות 15, 16 מיליון שקלים. אני יכול להתחייב שאנחנו נוציא עד השקל האחרון שהחוק מאפשר לנו, ואנחנו עובדים עם ייעוץ משפטי צמוד. "למה אני צוחק? כיוון שאני תמיד הייתי בטוח שמה שאמרו חז"ל 'מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי אינשי' – אנשים לא משקרים על דברים שחמש דקות אחר כך מתברר שהם שיקרו, מתברר שלא כך הדבר". "יצטרכו להוציא אותנו בכוח"; המחבלים קיימו עצרת תפילה בקבר הרב מפוניבז׳ חיים רוזנבוים - קובי ישראל | 02.09.26 "הספרדים נחותים, יידיש תהיה השפה הרשמית" | הספר ההיסטורי שחולל סערה כיכר השבת | 02.09.26 באשר לטענות שאנשי 'קפלן' עומדים מאחוריו הוא מבהיר: "עסקנים מסוימים מטילים בנו רפש, מפריחים לאוויר דיסאינפורמציות, קונספירציות מטורללות, ואני עכשיו צריך ללכת ולהוכיח על משהו שהמציאות צועקת אחרת, לנסות להסביר את זה.

מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 24:06 מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

"מה המציאות? כל אחד ואחת מהצופים שלנו מוזמן להיכנס לאתר מבקר המדינה, כמעט מיליון שקל כבר דווח, כבר מופיע כרגע באתר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי זה. והיתר בתהליך, יש תהליך מאוד מאוד ארוך. אני חשבתי שהוא ילך מהר יותר, הוא בתהליך, אני מקווה שנצליח להשלים אותו בימים הקרובים".

לדבריו: "החוק במדינת ישראל, חוקי המפלגות – היו אנשים שישבו בכלא על כך שהם שיחקו עם הוראות החוק. החוק מאוד מאוד קשוח. כל שקל מדווח! אין קמפיין אחד, אין מודעת מדיה שנרכשה, אין שכיר במטה, אין פעולה חשבונאית אחת – ויש מחלקה חשבונאית במטה – שלא נעשית בליווי ייעוץ משפטי צמוד".

"קשקוש, קשקוש בלבוש!", הוא מדגיש שוב: "כל הכספים שנתרמו לנו, הקפדנו על כך מאוד, כל התורמים הם אך ורק מקרב תורמי עולם התורה והישיבות כיום ומאנשי ימין. למה? מכיוון שאני יודע מה המוצר ואני יודע מה הבשורה, ומכיוון שאנחנו חלק מהגוש האמוני – לא רציתי שאף אחד אחר יתאכזב אי פעם".