אירוע אנטישמי חמור התרחש בליל שבת האחרון בלב שכונת קראון הייטס שבברוקלין, מעוז משכנן של אלפי משפחות מחסידות חב״ד, כאשר גבר שצעד עם שני כלביו תקף מילולית ופיזית תושבים יהודים חרדים.

לפי הדיווח באתר COLive, האירוע החל סמוך לשעה 01:00 לפנות בוקר, בעת שהחשוד חסם את דרכם של שלושה צעירים באזור הצטלבות הרחובות אלבני ולפרטס. הוא החל להטיח בהם אמירות אנטישמיות קשות, איים על חייהם של ילדי השכונה וטען כי הם חוסמים את הרחוב, תוך שהוא מזהיר כי בפעם הבאה שיראה אותם – ירצח אותם, ואיים לשסות בהם את כלביו.

כאשר ניסו הקורבנות להימלט מהמקום, החל החשוד לרדוף אחריהם והורה לכלביו לתקוף אותם. במהלך המרדף קפץ אחד הכלבים על חזהו של אחד הצעירים. למרות ניסיונותיהם של הצעירים להתרחק ולחמוק מהמפגש המאיים, התוקף המשיך לרדוף אחריהם לאורך רחוב שלם, השתמש בכלביו כדי לחסום את נתיב מנוסתם והמשיך להשמיע איומים קשים. האירוע הסתיים רק כאשר מתנדבי ארגון "שמירה" המקומי הגיעו במהירות למקום, באזור פינת הרחובות לפרטס וקינגסטון.

מתנדבי הארגון תפסו את החשוד, גידרו את הזירה והזעיקו מיידית את כוחות משטרת ניו יורק. השוטרים שהגיעו למקום עברו לעצור את החשוד באופן מיידי, והגישו נגדו כתב אישום כולל על הטרדה מחמירה ואיומים, כאשר שתי העבירות מוגדרות ומתוייגות רשמית כפשעי שנאה.

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במקביל לאירוע האנטישמי בליל שבת, נרשמה דריכות נוספת בשכונה בעקבות אירוע פלילי נפרד שאירע ביום ראשון בשעות אחר הצהריים. כוחות המשטרה יחד עם מתנדבי ארגון "שמירה" עורכים מצוד וסריקות נרחבות אחר חשוד שפרץ לבית מגורים בשכונה. הקהילה היהודית בקראון הייטס, הנחשבת לאחד המרכזים הגדולים והמרכזיים של חסידות חב"ד בעולם, למודת אירועים אנטישמיים וחיכוכים בשנים האחרונות, וארגוני השמירה האזרחיים הפועלים בה עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה המקומית כדי לשמור על ביטחון התושבים.