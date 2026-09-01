צווי מעצר נגד שתי הנשים שגרמו למוות התינוק יצחק רוזנברג ז"ל

רשויות ההגירה והאכיפה הפדרליות בארצות הברית (ICE) הגישו צווי מעצר מנהליים כנגד שתי הנשים המעורבות בתאונה הקטלנית שאירעה בחניון מרכז הקניות NPGS בג'קסון, שבה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל כבן תשעה חודשים. הצעד הפדרלי מגיע לאחר שהתברר כי שתי החשודות הן נתינות זרות השוהות במדינה באופן בלתי חוקי.

ממסמכי בית המעצר במחוז אושן עולה כי מריה קובון-גוסמן, בת 20 מטרנטון והנאשמת בנהיגה ברכב הפוגע, היא אזרחית גואטמלה השוהה בארצות הברית שלא כדין. במקביל הוגש צו מעצר הגירתי נוסף כנגד אריאדנה לסארו-פלורס, בת 22 מטומס ריבר, אזרחית מקסיקו ובעלת הרכב.

לפי החשד, לסארו-פלורס איפשרה לקובון-גוסמן לנהוג ברכבה ביודעין, על אף שהייתה מודעת לחלוטין לכך שהיא אינה מחזיקה ברישיון נהיגה בתוקף ומעולם לא הוציאה רישיון כזה. בחקירה התברר כי לקובון-גוסמן לא היה מעולם רישיון נהיגה תקף – לא במדינת ניו ג'רזי ולא באף מדינה אחרת בארצות הברית.

משמעותו של צו העיכוב ההגירתי שהוצא על ידי ICE היא דרישה רשמית מרשויות החוק המקומיות לעדכן את גופי ההגירה הפדרליים עוד בטרם ישוחרר אדם ממעצר. צו זה מעניק לרשויות הפדרליות את פרק הזמן הנדרש כדי לקבל לידיהן את החזקה על העצורות ולהעבירן ישירות למשמורת פדרלית לצורך פתיחה בהליכי גירוש רשמיים מהשטח האמריקאי.

האסון הכבד בחניון

התפתחות זו מגיעה בהמשך לאסון הכבד שהתרחש ביום שישי בצהריים בחניון סניף NPGS ברחוב וסט קאונטי ליין. קובון-גוסמן, שנהגה ברכב מסוג פורד פיוז'ן, פגעה בעוצמה באם שצעדה במקום כשהיא מסיעה את עגלת התינוק ובה בנה הפעוט ואחותו בת ה-5.

הצוותים הרפואיים שהוזעקו למקום פינו בדחיפות את בני המשפחה לבית החולים "ג'רסי שור", שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו הטראגי של התינוק יצחק ז"ל. האם סובלת משבר ברגלה, והבת בת ה-5 סובלת מחבלות ופציעות קלות.

אישומים חמורים

כנגד הנהגת הפוגעת מגואטמלה הוגשו אישומים חמורים הכוללים הריגה ברשלנות, נהיגה ללא רישיון שהובילה לתאונה קטלנית ושני סעיפים של תקיפה באמצעות רכב. כנגד אזרחית מקסיקו, בעלת הרכב, הוגשו אישומים על סיכון מודע של חיי אדם ביודעה כי לנהגת אין רישיון.

שתי החשודות נעצרו מיד לאחר האירוע והן מוחזקות כעת בבית המעצר המחוזי באושן עד לתום הליכי המשפט, כשברקע מרחפת עתה עננת הגירוש המיידי מארצות הברית עם סיום הליכי הדין הפלילי בעניינן.