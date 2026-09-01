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כשלון מביך

לעיני הנוסע הנדהם: "הטסלה הפקיסטנית" התנגשה בניידת בשידור חי

הדגמה של מכונית בשליטה מרחוק בפקיסטן הסתיימה בהתנגשות בניידת משטרה בעקבות תקלה טכנית | צפו בתיעוד (מעניין)

הדגמה של מכונית בשליטה מרחוק בפקיסטן הפכה לרגע ויראלי, לאחר שהרכב יצא משליטה והתנגש בניידת חונה באזור די-צ'וק באסלאמאבאד.

העיתונאי הפקיסטני מוחמד אליג'ה, שתיעד את הניסוי, סיפר כי הוזמן לסקר פיתוח של חובב הטכנולוגיה אחסאן זפאר. לדבריו, "הכול עבד כשורה עד שתקלה טכנית בעקבות שיבוש בחיבור לאינטרנט גרמה למכונית לצאת משליטה ולהתנגש ברכב המשטרה".

אליג'ה הסביר כי המכונית נשלטה מרחוק באמצעות האינטרנט, ולא הייתה למעשה מכונית אוטונומית. "הרכב פעל באמצעות לוויין ואינטרנט, אך ברגע שהחיבור נותק במהלך השליטה מרחוק, הוא יצא משליטה", טען.

הסרטון עורר גל של בדיחות ברשתות החברתיות. אחד הגולשים כתב: "דיברת על הכישרון בדיוק בזמן הלא נכון", ואחר התבדח: "איזה כישרון, הוא התחמק מהכול ופגע ישר ברכב המשטרה".

אליג'ה עצמו הזהיר כי אילו התקלה הייתה מתרחשת בכביש עמוס, היא עלולה הייתה להסתיים באסון: "חדשנות טכנולוגית ראויה לשבח, אבל לא במחיר חיי אדם".
משטרהמעצרתאונהטסלהפקיסטן

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