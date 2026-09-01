( צילום: עיריית בית שמש )

רגע מרגש וכואב נרשם הבוקר (שלישי) בבית הספר 'אהבת ישראל' (בנים) ברמה א' בבית שמש, עם פתיחת שנת הלימודים החדשה. במקום שבו אמור היה הילד הלל מרדכי דדון ז"ל לפתוח את כיתה ב' יחד עם חבריו, נחנך מגרש ספורט חדש שהוקדש לזכרו.

הלל מרדכי, שנרצח לפני כשבועיים באירוע הטראגי שזעזע את העיר, היה תלמיד בבית הספר ואהב במיוחד לשחק כדורגל. ראש העיר שמואל גרינברג ומנהלת בית הספר דסי נחמני החליטו להנציח את דמותו ואת אהבתו למשחק באמצעות חידוש המגרש שנערך במיוחד לקראת פתיחת השנה.

אחיו של הלל בועט את הכדור - צילום: עיריית בית שמש 10 10 0:00 / 0:25 אחיו של הלל בועט את הכדור ( צילום: עיריית בית שמש )

הוריו של הלל מרדכי ז"ל שנרצח באכזריות בבית שמש, עמוס ותמר דדון, הגיעו היום (שלישי) למעמד יחד עם בני המשפחה. דרמה לילית: בחור ישיבה הותקף ברחוב, תושב שנחלץ לעזרתו נחתך בפניו חזקי שטרן | 10:27 צווי מעצר נגד שתי הנשים שגרמו למוות התינוק יצחק רוזנברג ז"ל נחמן שטרנהרץ | 12:55 במעמד השתתפו גם ממונה החינוך איציק אלמליח, סגן ראש העיר משה שטרית, המשנה לראש העיר רינה הולנדר, המשנה לראש העיר נתי גבאי, מנכ"ל העירייה אליעד אברמצ'יק וראש מנהל החינוך יוסי גולדרינג. את הכדור הראשון לשער בעט אחיו של הלל, יוסף דדון, שלומד אף הוא בבית הספר. הרגע המרגש סימל את המשך החיים והחיבור של המשפחה לבית הספר שבו למד הלל. ראש העיר שמואל גרינברג מסר במעמד: "כל עם ישראל התחזק מהוריו של הלל מרדכי ז"ל ומהאמונה שהם מקרינים גם מתוך הכאב הגדול. הלל היה אמור לפתוח הבוקר את שנת הלימודים כאן, בבית הספר שלו, יחד עם חבריו. אנחנו מקדישים את המגרש לזכרו ונמשיך לפעול כדי שדמותו וזכרו ילוו את בית הספר ואת הקהילה".

פתיחת המגרש ( צילום: עיריית בית שמש )

אביו של הלל, עמוס דדון, נשא דברים מלאי אמונה וכאב: "אני מודה להקב"ה על המתנה הגדולה שקיבלנו, הלל מרדכי שלנו. אני רוצה להודות לראש העיר שמואל גרינברג, למנהלת בית הספר, לרווחה ולכל צוות עיריית בית שמש, שעטפו אותנו מרגע האסון. בכאב גדול ומתוך תקווה אנחנו חונכים כאן מגרש שיבטא את שמחת החיים של הלל מרדכי. בעזרת השם ניפגש רק בשמחות".

כזכור, הלל מרדכי דדון ז"ל נרצח לפני כשבועיים באירוע דקירה בעיר בית שמש. החשוד ברצח, ליאל איפרגן, נעצר זמן קצר לאחר האירוע ומעצרו הוארך על ידי בית המשפט. מחקירת המשטרה עלה כי החשוד הגיע לסביבת הדירה בה שהו הקורבנות מספר שעות טרם המקרה, שוחח עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן חזר ודקר את הילדים.

פתיחת המגרש ( צילום: עיריית בית שמש )

פתיחת המגרש ( צילום: עיריית בית שמש )

פתיחת המגרש ( צילום: עיריית בית שמש )