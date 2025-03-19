לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור, התקיימה השבוע ישיבת היערכות מיוחדת בהשתתפות רבנים, עסקנים ואישי ציבור מכובדים • ההישג של העסקנים: כביש חדש העוקף את היישוב ישירות לציון • שטח ענק ומוצל הוכשר להמונים • נציגי ש"ס, חברי כנסת ורבנים סיירו במקום ושפכו שיח (חרדים)
מערכת חדרים ועז: סיקור נרחב ממעונו של הגר"ד קוק | "משתיקים!" - ארה"ב סוערת בעקבות מכתב "אני מאשים" | ומה חושבים החרדים על הסנקציות הכלכליות? - סקר מכון נתוני אמת ו'כיכר' | המלכוד של גפני והעקיצה לגרינברג: הכל על סערת הממ"חים בבית שמש | לראשונה כמנהיג הפלג: הגר"ע אויערבך ישתתף בהפגנה מול כלא 10 (מעייריב)
לאחר שנים בהן נלחם בעוז ותעצומות נגד כל מוסדות הממ"ח, בהמשך לקו אותו הובילו גדולי התורה של 'דגל התורה', ח"כ משה גפני משנה גישה | אמש השתתף בוועידה ליד בית שמש יחד עם מנהלי מוסדות הממ"ח, ואף לא תקף אותם | לצד זאת, גפני שיגר עקיצות לראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג | הסיפור המלא (ארץ)
ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג, ביקש להתנחם ב"וועידת החינוך" שארגן סגנו מש"ס - אך גם זה נהרס לו ובעיר פרצה סערה | מנהלי ובכירי הממ"ח הוזמנו, ואז לא הוזמנו, וב'דגל התורה' הזהירו את גרינברג כי יחרימו את הוועידה - וכך גם הוועידה שנועדה לשדר משהו מאחד, נהרסה | ומה אומרים בעירייה? שיתקיים כנס נוסף עבור מוסדות החינוך הרשמי, בעוד כחודשיים (חרדים, בארץ)