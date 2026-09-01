גל התקריות והאלימות ברחובות השכונות היהודיות בברוקלין ממשיך לעורר דאגה רבה בקרב התושבים, כאשר אירוע חמור נוסף שהתרחש בסוף השבוע הסתיים בנס גדול בלבד וללא אבדות בנפש. האירוע התרחש לפנות בוקר של יום שישי, בסביבות השעה 2:30 בלילה, אז החלו להתקבל בזה אחר זה מספר דיווחים דחופים במוקד חירום של ארגון 'שמירה' בקראון הייטס. עוברי אורח מבוהלים דיווחו על גבר אלמוני בעל חזות חשודה שמטריד באופן מסוכן בחור ישיבה שהלך לתומו באזור הצטלבות השדרות איסטרן פארקוויי ואלבני אבניו.

לפי הדיווח באתר COLIVE, החשוד החל לעקוב אחר הבחור, חסם שוב ושוב את נתיב הליכתו, הטיח בו מילים קשות ופתח במרדף מאיים אחריו לאורך הרחוב. תושבים ועוברי אורח שהיו באותה עת בסמוך לזירה והבחינו במתרחש, הבינו כי הבחור נתון בסכנה מיידית והחליטו שלא לעמוד מנגד. הם נכנסו בעוז רוח לעובי הקורה, התייצבו בין התוקף לבין הבחור וניסו להרחיק את האלמוני מהמקום ולהגן על הצעיר.

אלא שהתערבותם של עוברי האורח, שהפגינו תושייה ואזרחות טובה, הובילה להסלמה מהירה וקשה עוד יותר באירוע. החשוד, שהגיב בזעם רב על כך שהפריעו לו, החל להטריד אותם פיזית והטיח בהם איומים קשים על חייהם. כהרף עין, שלף התוקף פחית שתייה גזורה וחדה במיוחד שהחזיק ברשותו, ותקף באמצעותה בברוטליות את אחד האזרחים שנחלצו לסייע. התוקף חתך את הקורבן באמצעות הקצה החרד והמסוכן של הפחית, אך בנס גלוי הקורבן לא נפגע באורח אנוש ונזקק לטיפול רפואי ראשוני בלבד במקום.

צוותים ומתנדבים של ארגון 'שמירה' הגיעו בתוך זמן קצר ביותר לזירת האירוע. כשהבחין החשוד במתן הסיוע שהגיע ובסירנות המתקרבות, נתקף בהלה והחל לנוס על נפשו ברחובות הסמוכים. מתנדבי הארגון, יחד עם שוטרים מסיור משטרת ניו יורק הוזעקו במקביל, פתחו מיד במרדף רגלי נמרץ ודלוקים בעקבות החשוד. כעבור מרדף קצר, הצליחו הכוחות ללכוד את החשוד ולרסנו סמוך להצטלבות הרחובות פרזידנט ואלבני אבניו. הוא נעצר במקום, נאזק באזיקים ונלקח לחקירה פלילית בתחנת המשטרה המקומית.