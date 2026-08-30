כתבי אישום פליליים חמורים הוגשו נגד שתי נשים בעקבות התאונה המחרידה שאירעה בערב שבת בחניון סופרמרקט בג'קסון, בה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל כבן תשעה חודשים ונפצעו קשה אימו ואחותו. מהחקירה עולה כי הנהגת הפוגעת מעולם לא הוציאה רישיון נהיגה, ואילו חברתה אפשרה לה לנהוג ברכב ביודעין. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת האם והבת המאושפזות (בארץ)
לאחר הניצחון החרדי בתביעה שהגישה מדינת ניו ג'רזי כנגד עיריית ג'קסון, מתברר שהרדיפה אחרי היהדות החרדית בעיר לא הסתיימה | יהודים מהעיר מדווחים על אדם שצילם וריגל אחרי תושבים חרדים בעת שנכנסו להתפלל במהלך השבת | כל הפרטים על התקרית שמסעירה את הקהילה החרדית (חרדים, בעולם)
הרדיפה בבניית סוכות ו'עירוב' - הסתיימה בניצחון גדול של החרדים. הקהילה החרדית בניו ג'רזי רושמת ניצחון ענק בתביעה שהגישה המדינה כנגד עיריית ג'קסון על אפליה של חרדים בעיר הסמוכה ללייקווד | העיר תחויב לשלם קנס משמעותי של יותר מחצי מיליון דולר, תקים ועדה למאבק באפליה, ותסיר שורת חוקי עזר עירוניים שפוגעים במכוון בציבור החרדי (בעולם)