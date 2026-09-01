על פי פילוח הסקר, בתרחיש שבו המפלגות והגושים נותרים כפי שהם כיום, מפלגת ״הציבור החרדי״ זוכה ל-1.2% תמיכה. בתרחיש של איחוד בין בצלאל סמוטריץ׳ למשה פייגלין, המפלגה מתחזקת ל-1.5%, קרוב לשני מנדטים.

המפלגה החדשה, שהושקה רק בשבוע האחרון, מבקשת להציע קול חרדי עצמאי וחדש, עם דגש על הגנה על עולם התורה, טיפול באתגרי החינוך, הדיור והפרנסה, ומתן מענה לחרדים שאינם מיוצגים לדעתה על ידי המפלגות החרדיות הקיימות.

המספרים מקבלים משמעות נוספת על רקע תמונת המצב הרחבה שעולה מסקר חדשות 12: מפלגת ״ישר״ בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, לפני הליכוד עם 21. מפלגת ״ביחד״ בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן 11, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית 9 מנדטים כל אחת, יהדות התורה 8 וש״ס 7 מנדטים. הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים ורע״ם 4.

בתרחיש שבו תא״ל במיל׳ עופר וינטר מתמודד ברשימה עצמאית, הוא עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, ומפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ׳ נותרת מתחת לאחוז החסימה. לפי אותו תרחיש, גוש הקואליציה עומד על 49 מנדטים בלבד, מול 71 מנדטים לגוש האופוזיציה ולמפלגות הערביות יחד.

גם ברשימת המפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה, בולטת מפלגת ״הציבור החרדי״ עם נתון התחלתי משמעותי, זמן קצר בלבד לאחר הקמתה. לצדה נמדדו גם ״בית ציוני המילואימניקים״ בראשות יועז הנדל וחילי טרופר עם 2.9%, ״האחדות״ בראשות גלעד ארדן עם 0.8% וכחול לבן בראשות בני גנץ עם 0.4%.

הופעתה של מפלגה חרדית חדשה במפת התמיכה הארצית, עם עשרות אלפי תומכים פוטנציאליים כבר בשלב ההשקה, מסמנת את עומק התסיסה בציבור החרדי ואת האפשרות לשינוי במאזן הכוחות הפוליטי הפנימי.