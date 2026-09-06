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בזמן שבדגל יהום הסער

ההחלטה שלא להדיח את הח"כים - והשמות החדשים שנחשפים: מאחורי הקלעים של המועצת

ברי מועצת חכמי התורה סיימו אחר הצהריים את הישיבה המיוחדת המתקיימת לרגל הבחירות המתקרבות | למרות פרסומים מוקדם יותר, חכמי המועצת החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת, והוסיפו שני שמות חדשים שייכנסו לרשימת ש"ס לכנסת (חרדים)  

16תגובות
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)

חכמי המועצת של סיימו אחר הצהריים (ראשון) את הישיבה הדרמטית שהתקיימה לקראת הבחירות לכנסת.

ל'כיכר השבת' נודע כי גדולי התורה החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת מרשימת ש"ס, בניגוד חד למהלך ה'פוטש' האכזרי שהתרחש הלילה במפלגה הליטאית האחות.

יצוין כי דיווחים על הדחה צפויה של שני חברי הכנסת מש"ס התבררו כלא-מדויקים.

(צילום: יעקב כהן)

ישיבת של ש״ס הסתיימה ללא שינויים דרמטיים או הדחות, מלבד שינויים במיקומים ברשימה.

עוד נודע לכיכר השבת כי שני השמות החדשים שיצטרפו לרשימה הם הרב יוסף אלנתנוב, כנציג העדה הבוכרית, והרב דרור דויד עמוס, יו״ר המועצה הדתית בחיפה, קצין צה״ל במילואים ואיש ציבור, ששמו עלה בתקופה האחרונה כמועמד להשתלב ברשימה במשבצת איש הצבא.

בישיבה הדרמטית השתתפו כלל חברי מועצת החכמים, מלבד גאב"ד יורה דעה הגרי"ש מחפוד שנעדר. גם יו"ר ש"ס נכח בפגישה המיוחדת.
אריה דרעיש"סמועצת חכמי התורההראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף

16 תגובות

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10
אשרינו שזכינו למנהיגות תורנית שמבקשת לשמור על אחדות, אחריות ושיקול דעת. הוספת תלמידי חכמים ואנשי ציבור ראויים יכולה רק להוסיף כוח לעשייה הציבורית
אביתר
כל חיי הצבעתי ש"ס, הפעם אני ב"נ מצביע ג', זו המפלגה היחידה שיש כוח ביד הרבנים שלה, אם הצליחו להוציא את גפני אחרי 38 שנה, זה אומר שהם ממושמעים ב100 אחוז לגדולי הדור.
יוסי
9
ש"ס אכזבו בגדול !! וממשיכים לאכזב !! לא פלא , יורדים ב 4 מנדטים
אברך ספרדי
מעניין. דווקא מסקרן לשמוע מה עומד מאחורי הבחירה הזאת אילו נושאים או ערכים הכי משפיעים עליך כשאתה מחליט למי להצביע?
ישראל
כלכלה , הפלייה בסמינרים ובישיבות, חוק הגיוס , ביטחון ש"ס אכזב שוב הפעם לא נסלח , יהיו השלכות!
אברך ספרדי
8
היופי של הציבור הספרדי הוא במגוון שלו מרוקאים, עיראקים, תוניסאים, טריפוליטאים, בוכרים, תימנים, פרסים, סורים וכל עדות ישראל כולנו משפחה אחת. אם ש״ס רוצה להיות הבית של הציבור הספרדי כולו, צריך לחבר בין כולם, לכבד כל קהילה ולשים את המחלוקות והחשבונות בצד. פחות מחנות ויותר אהבת ישראל, תורה ועשייה למען כ
קול מאחד

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