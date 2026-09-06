( צילום: קובי ישראל / כיכר השבת )

חכמי המועצת של ש"ס סיימו אחר הצהריים (ראשון) את הישיבה הדרמטית שהתקיימה לקראת הבחירות לכנסת.

ל'כיכר השבת' נודע כי גדולי התורה החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת מרשימת ש"ס, בניגוד חד למהלך ה'פוטש' האכזרי שהתרחש הלילה במפלגה הליטאית האחות. יצוין כי דיווחים על הדחה צפויה של שני חברי הכנסת מש"ס התבררו כלא-מדויקים.

( צילום: יעקב כהן )

ישיבת מועצת חכמי התורה של ש״ס הסתיימה ללא שינויים דרמטיים או הדחות, מלבד שינויים במיקומים ברשימה.

עוד נודע לכיכר השבת כי שני השמות החדשים שיצטרפו לרשימה הם הרב יוסף אלנתנוב, כנציג העדה הבוכרית, והרב דרור דויד עמוס, יו״ר המועצה הדתית בחיפה, קצין צה״ל במילואים ואיש ציבור, ששמו עלה בתקופה האחרונה כמועמד להשתלב ברשימה במשבצת איש הצבא.

בישיבה הדרמטית השתתפו כלל חברי מועצת החכמים, מלבד גאב"ד יורה דעה הגרי"ש מחפוד שנעדר. גם יו"ר ש"ס אריה דרעי נכח בפגישה המיוחדת.