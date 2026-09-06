יקבעו את רשימת ש"ס תיעוד בלעדי: חברי מועצת חכמי התורה מתכנסים להכריע את גורל חברי הכנסת ראשי מועצת חכמי התורה התכנסו אחר הצהריים בירושלים לקראת מערכת הבחירות הקרובה | במהלך הישיבה צפויים חכמי המועצת לדון ולקבוע את הרכב רשימת ש"ס לכנסת (גלריה) קיקובי ישראלכיכר השבת | 17:5011תגובות - צילום: קובי ישראל / כיכר השבת10100:00/0:22 (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) - צילום: קובי ישראל / כיכר השבת10100:00/0:04 (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת) ש"סמועצת חכמי התורה 11 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה9אם מכלוף שם הכל מיותר אימוגים לתגובה👍1😮1אני מרוקאי18:18 דיווחתגובה8רבותי, צריך הרבה אמונת חכמים בימים האלה. חכמי המועצת יושבים ומכריעים בכובד ראש, וכל ההחלטות שלהם מונחות רק על פי דעת תורה צרופה ונקייה. בעזרת השם יצאו משם החלטות טובות שיחזקו את המפלגה ואת כלל עולם התורה הספרדי.אימוגים לתגובה👍2😂2ציון18:21 דיווחתגובהלא בוחר בש"ס הפעם !! אכזבו בגדול !! צריכים לעשות חשבון נפש , כמו האשכנזים ולשנות הכל אימוגים לתגובה❤️1😂1ס"ט18:30 דיווחתגובהרק אחד שאין לו דעת תורה יכול להגיד כךאימוגים לתגובה👍1יוסף חיים18:38 דיווח7אם באמת רוצים לרענן את השורות, שיהיה רענון אמיתי ולא רק החלפה של כיסאות. תביאו אנשים שעובדים בשטח ומכירים את הציבור מקרובאימוגים לתגובה💥1גבאי18:23 דיווחתגובההצגת כל התגובות תוכן שאסור לפספס:בן גביר תקף ישירות בפנים: "אתה קצת מתעב אותי" | כך הגיב עמית סגליאיר טוקר|15:54בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בארה"ב עם אקדח וירתה - זה הסתיים בטרגדיה | קשה לצפייהכיכר השבת|15:52המפגין האמיץ התמוטט דקות לפני שנתלה באיראן, זה מה שעושים לו כעתיוסי נכטיגל|15:22אולי גם יעניין אותך:העיתונאים נותרו בהלם: סערה ברשת בעקבות תמונות חדשות של טראמפכיכר השבת|14:27נדבק לכסא: נוסע שהשתולל במטוס למד את הלקח בדרך הקשה אריה רוזן|14:09"תיקון ניצוצות טומאה": העונש הכבד שנגזר על ראש הקהילה מירושליםכיכר השבת|14:05
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