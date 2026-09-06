יקבעו את רשימת ש"ס תיעוד בלעדי: חברי מועצת חכמי התורה מתכנסים להכריע את גורל חברי הכנסת ראשי מועצת חכמי התורה התכנסו אחר הצהריים בירושלים לקראת מערכת הבחירות הקרובה | במהלך הישיבה צפויים חכמי המועצת לדון ולקבוע את הרכב רשימת ש"ס לכנסת (גלריה)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 17:50