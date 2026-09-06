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יקבעו את רשימת ש"ס

תיעוד בלעדי: חברי מועצת חכמי התורה מתכנסים להכריע את גורל חברי הכנסת

ראשי מועצת חכמי התורה התכנסו אחר הצהריים בירושלים לקראת מערכת הבחירות הקרובה | במהלך הישיבה צפויים חכמי המועצת לדון ולקבוע את הרכב רשימת ש"ס לכנסת (גלריה) 

11תגובות
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
(צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)
ש"סמועצת חכמי התורה

11 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
אם מכלוף שם הכל מיותר
אני מרוקאי
8
רבותי, צריך הרבה אמונת חכמים בימים האלה. חכמי המועצת יושבים ומכריעים בכובד ראש, וכל ההחלטות שלהם מונחות רק על פי דעת תורה צרופה ונקייה. בעזרת השם יצאו משם החלטות טובות שיחזקו את המפלגה ואת כלל עולם התורה הספרדי.
ציון
לא בוחר בש"ס הפעם !! אכזבו בגדול !! צריכים לעשות חשבון נפש , כמו האשכנזים ולשנות הכל
ס"ט
רק אחד שאין לו דעת תורה יכול להגיד כך
יוסף חיים
7
אם באמת רוצים לרענן את השורות, שיהיה רענון אמיתי ולא רק החלפה של כיסאות. תביאו אנשים שעובדים בשטח ומכירים את הציבור מקרוב
גבאי

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