 דלג לתוכן הראשי
העתירות נדחו

בית הדין של הליכוד קבע: אתי עטיה תשובץ במקום 20, גילה גמליאל במקום ה-25

בית הדין של הליכוד דחה את עתירת השרה גמליאל • ח"כ עטיה תשובץ במקום 20 המשוריין לנשים ואילו גמליאל תשובץ במקום ה-25 (פוליטי מדיני)

12תגובות
השרה גילה גמליאל באולפן 'כיכר השבת'

בית הדין של מפלגת הליכוד דחה את עתירות השרה גילה גמליאל ואישר את תוצאות הספירה החוזרת בקלפי באר יעקב. על פי ההחלטה, ח"כ אתי עטיה תשובץ במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26 - המשוריין למשבצת הנשים - בעוד גמליאל תשובץ אחריה במקום ה-25.

ההחלטה מסיימת את הסערה שהתפתחה סביב קלפי בבאר יעקב, שבה התגלו פערים דרמטיים בין הספירה הראשונית לספירה החוזרת. בספירה הראשונית נספרו 240 קולות כשרים וגמליאל קיבלה את כל 240 הקולות, אך בספירה החוזרת שנערכה לאחר שמונה ימים קיבלה 103 קולות בלבד - פער של 137 קולות.

בית הדין קבע כי "אנו דוחים את העתירות ברוב של ארבעה מול אחד בדעת המיעוט ומקיימים את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית אשר אישרה את תוצאות הספירה השנייה כתוצאות האמת המחייבות בקלפיות באר יעקב".

גמליאל הגישה עתירה לבית הדין של הליכוד בניסיון לעצור את הספירה החוזרת, והאשימה את השר חיים כץ, יו"ר מרכז הליכוד, בזיוף תוצאות. היא אף הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות. "לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה", מסרה גמליאל בעקבות התוצאות הראשוניות של הספירה החוזרת.

גורם בכיר במוסדות הליכוד אמר בעבר כי "ההתנהלות סביב הקלפי בבאר יעקב חמורה מאוד. אם יתברר שהיו פערים או שינויים בין הפרוטוקול החתום לתוצאות שהוזנו במערכת, מדובר באירוע שחייב להיבדק גם במישור הפלילי".

חה"כ אתי עטיה (צילום: שלומי אמסלם / דוברות הכנסת)

בהמשך להחלטה, ולנוכח פרישתה של ח"כ טלי גוטליב מרשימת המועמדים, בית הדין הורה למינהלת התנועה ולוועדת הבחירות לפעול על פי תקנון ועדת החוקה לעניין קידום נציגות הנשים ברשימה. על פי ההחלטה, ח"כ אתי עטיה תשובץ במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, והשרה גילה גמליאל תשובץ במקום ה-25 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26.

יצוין כי גוטליב הודיעה כי היא עוזבת את הליכוד ומצטרפת למפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר, שם תשובץ במקום השני ברשימה. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה גוטליב. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש".
הליכודפריימריזגילה גמליאלאתי עטיהבחירות 2026

12 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
מעולם לא היה מקבץ כה מרוכז של זבלים כפי שיש בגוש נתניהו . חיים כץ העסקן הקומבינטור הנצחי , גילה גמליאל האפסית ,חסרת התוחלת , טלי גוטליב ביב שופכין צעקני , מירי רקב שמבלה בחו"ל יותר מאשר במשרדה , אוחננה שיורק לבאר ממנה הוא שותה , קרעי הנעל ,שונא ישראל והליברליות , קיש שאין שני לו בקישלון חינוך ילדי י
אבי
11
הרוויחה את זה ביושר
מסעוד
10
לא חשוב באופוזיציה כולם לא שווים כלום
מושון

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר