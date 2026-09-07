בית הדין של מפלגת הליכוד דחה את עתירות השרה גילה גמליאל ואישר את תוצאות הספירה החוזרת בקלפי באר יעקב. על פי ההחלטה, ח"כ אתי עטיה תשובץ במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26 - המשוריין למשבצת הנשים - בעוד גמליאל תשובץ אחריה במקום ה-25.

ההחלטה מסיימת את הסערה שהתפתחה סביב קלפי בבאר יעקב, שבה התגלו פערים דרמטיים בין הספירה הראשונית לספירה החוזרת. בספירה הראשונית נספרו 240 קולות כשרים וגמליאל קיבלה את כל 240 הקולות, אך בספירה החוזרת שנערכה לאחר שמונה ימים קיבלה 103 קולות בלבד - פער של 137 קולות.

בית הדין קבע כי "אנו דוחים את העתירות ברוב של ארבעה מול אחד בדעת המיעוט ומקיימים את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית אשר אישרה את תוצאות הספירה השנייה כתוצאות האמת המחייבות בקלפיות באר יעקב".

גמליאל הגישה עתירה לבית הדין של הליכוד בניסיון לעצור את הספירה החוזרת, והאשימה את השר חיים כץ, יו"ר מרכז הליכוד, בזיוף תוצאות. היא אף הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות. "לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה", מסרה גמליאל בעקבות התוצאות הראשוניות של הספירה החוזרת.

גורם בכיר במוסדות הליכוד אמר בעבר כי "ההתנהלות סביב הקלפי בבאר יעקב חמורה מאוד. אם יתברר שהיו פערים או שינויים בין הפרוטוקול החתום לתוצאות שהוזנו במערכת, מדובר באירוע שחייב להיבדק גם במישור הפלילי".