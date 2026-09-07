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אשמורת הבוקר בווילאמסבורג: סליחות ראשונות ב'תולדות צבי ד'ספינקא'

מאות חסידי תולדות צבי ד'ספינקא התכנסו אתמול (ראשון), באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בווילאמסבורג | בסיום המעמד עברו הקהל להתברך בברכת השנים (חסידים)

סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)
סליחות ראשונות בחצ"ק תולדות צבי ד'ספינקא (צילום: אייזיק ג.)

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סליחות ראשונותהאדמו"ר מתולדות צבי ד'ספינקא

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