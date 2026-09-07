תלמידי כיתות ז' וח' מתלמוד התורה 'יסודי התורה' ברעננה עלו למעונו של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף • הראשל"צ קיבלם בחמימות, עורר אותם להתמיד בלימוד כדי לגדול לתלמידי חכמים, ובירך אותם בדבש לשנה טובה ומתוקה (חרדים)
מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הטישים החדש בבני ברק • קודם התפילה נשא האדמו"ר משא התעוררות נוקב, והתמקד בשמירת שבת כ"מליץ יושר" לקראת ראש השנה שחל בשבת • בהמשך ירד לפני התיבה בנוסח המלבב (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף י-ם התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך רגש וכיסופים עם נוסח המלבב העובר מדור דור בחצר החסידות, אשר עורר את הלבבות לקראת יום הדין הבעל"ט (חסידים)
מאות חסידי מודזי'ץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש החדש בבני ברק | לצד ארון הקודש החדש שנחשף לראשונה, נרשם גימיק ייחודי שמנע את קטיעת הניגונים | תיעוד וסיקור (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא שהמתינו אתמול (ראשון) באשמורת הבוקר, לשמוע את הסליחות הראשונות מפי האדמו"ר, נחרדו עם הגעת הבשורה כי האדמו"ר לא יופיע למעמד עקב חולשתו | בנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ירד אל העמוד בנוסח המלבב ובקול בוכים | אנשיל בעק מגיש תיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי דארג התכנסו בחצות הלילה של מוצאי שבת קודש לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר | טרם אמירת הסליחות עורר האדמו"ר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות | לקראת המעמד כבר הוכנו הגלריות, אשר ישמשו את פרחי החסידים במהלך חודש תשרי עקב הצפיפות הגדולה בבית המדרש (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג השוהה בשבועות אלו בארה"ק, הפתיע את חסידיו בארץ ונשאר לאמירת סליחות ראשונות בקרבם | הרבי ירד לפני התיבה בבכיות עצומות, ועורר את הקהל בדרשה חוצבת להבות אש לפני אמירת 'שמע קולנו' | שוקי לרר לא פספס את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה, מההבדלה בשעות הקטנות של הלילה ועד לאחר מעמד הסליחות המרומם (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במרכז פתח תקווה, ירד האדמו"ר ממישקולץ לפני התיבה לאמירת 'סליחות ראשונות' במוצאי שבת האחרונה | במעמד השתתפו כלל החסידים וכן רבים מתושבי העיר שהתעוררו מקולו המעורר לבבות של האדמו"ר, בנוסח המלבב מדור דור (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 התכנסו אתמול באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בבורו פארק | האדמו"ר ירד לפני התיבה בנוסח המלבב ועורר את הקהל לתשובה | בסיום אמירת הסליחות הכריז המשב"ק הרב חיים יונה וייס, בפקודת הקודש של האדמו"ר, כי כל הציבור יגיד יחדיו פרק כ' בתהילים לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ, רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ, שהגיע לרגל יום ראשון של סליחות אל מעון קודשו בקריית ויז'ניץ בבני ברק, קיבל אמש את כלל זקני החסידים לקראת הימים הנוראים, אשר התרגשו לראות פני מלך באנפין נהירין | בסיום קבלת הקהל חזר האדמו"ר לבית האכסניה במושב אורה | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר.
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, ששהה השבת באתרא קדישא מירון, החל באמירת סליחות ראשונות בחצות הלילה וסיימן מתוך התעוררות עצומה בשעות לפנות הבוקר | טרם אמירת הסליחות העלה המשפיע שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התכנסו באשמורת הבוקר לאמירת 'סליחות' ראשונות בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, לאחר שההיכל ההיסטורי של אדמו"רי החסידות עבר בחודשים האחרונים שיפוץ ענק ומקיף, במסגרתו הורחב והוגדל שטח בית המדרש באופן משמעותי | האדמו"ר ירד לפני התיבה, כשהוא עטוף בטלית מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע (חסידים)
שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)
הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)
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