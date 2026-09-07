רגע לפני סגירת הרשימות, יו״ר 'עוצמה יהודית' השר איתמר בן גביר מגביר את המאמצים לתרגם את האהדה ברחוב החרדי לקולות בקלפי.

ל'כיכר השבת' נודע כי לראשונה בתולדות המפלגה, ישובץ נציג חרדי ברשימתה לכנסת: יוסי גולדברגר, שיוצב במקום התשיעי.

גולדברגר (39), נשוי ואב לארבעה, שימש בשנים האחרונות כיועץ לשרים ולחברי כנסת. במסגרת זו פעל כמתווך בין מנהלי מוסדות, נציגי קהילות ופעילים מהציבור החרדי לבין שרי 'עוצמה יהודית' והרשויות השונות.

המהלך מסמן ניסיון ברור של בן גביר לתרגם את הפופולריות שצבר בקרב חלקים בציבור החרדי לפתקים בקלפי, תוך יצירת דריסת רגל ישירה בתוך המגזר – במקביל למפלגות החרדיות המסורתיות.

יו״ר המפלגה, השר איתמר בן גביר, נימק את המהלך בצורך בייצוג ישיר וטען כי :יוסי הוא איש עשייה נמרץ, עם לב גדול, שמכיר היטב את הציבור החרדי ואת הצרכים שלו. הוא הוכיח במשך שנים שהוא יודע לפתוח דלתות, לעזור לאנשים ולהביא תוצאות.

"אני שמח שהוא מצטרף לנבחרת שלנו ובטוח שיהיה נציג נאמן וחזק לציבור החרדי בכנסת הבאה".