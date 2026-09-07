( צילום: באדיבות המצלם )

אירוע חריג התרחש הבוקר (שני) בבית הספר הממלכתי דתי חמד אפיקים ברחוב נויפלד בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. עשרות ילדים והורים שהגיעו למקום בשעות הבוקר נאלצו להישאר במשך שעה ארוכה מחוץ לשער בית הספר, לאחר שהכניסה למבנה נחסמה באמצעות ריתוך שבוצע במהלך הלילה.

לפי החשד, גורמים חרדיים קיצוניים ריתכו והלחימו את שער הכניסה במחאה על כך שבבית הספר לומדים יחד בנים ובנות. בין תלמידי בית הספר נמצאים גם ילדים בחינוך המיוחד. בהלה בבית החרדי: הפורץ נכנס לתוך החדרים בזמן שכולם בפנים ישנו דניאל הרץ | 10:42 פרסום ראשון: בן גביר משריין לראשונה נציג חרדי ברשימת 'עוצמה יהודית' ישי כהן | 14:05 כוחות משטרה הגיעו למקום בניסיון להשיב את הסדר ולאפשר את כניסת התלמידים למבנה. במקביל, הורים שהגיעו עם ילדיהם הביאו דיסק חיתוך ובעזרתו ניסרו את נקודת ההלחמה בשער.

השער המולחם ( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: ידיעות בני ברק )

לאחר הסרת החסימה נפתח השער והתלמידים נכנסו לבית הספר והחלו את יום הלימודים.

האירוע מגיע על רקע מחלוקת מתמשכת סביב אופן הכניסה לבית הספר. לאחרונה סוכם כי התלמידים ייכנסו למבנה דרך כניסה צדדית, על רקע הטענות בנוגע לאופי המעורב של מוסד החינוך.

מעיריית בני ברק נמסר בתגובה מפורטת: "במתחם המדובר פועלים מספר מוסדות חינוך מזרמים שונים. מתוך אחריות ורצון למנוע חיכוכים ואי-נעימויות, השקיעה העירייה משאבים והכשירה כניסות ייעודיות, נפרדות ומסודרות למוסדות החינוך ובית הספר חמ״ד 'אפיקים' בתוכם.

ניידת משטרה ליד בית הספר, הבוקר ( צילום: באדיבות המצלם )

"לצערנו הרב, הנהלת בית הספר בחרה להתעלם מסיכומים מוקדמים אלו. במקום להיכנס דרך השער הייעודי שהוכשר עבורם, הגיעו הבוקר תלמידים וצוות אל שער אחר, ובצעד פופוליסטי מיותר סירבו להשתמש בכניסה המוסדרת ועמדו בחוץ עד לפריצת השער.

"העירייה קוראת להנהלת בית הספר לפעול באחריות ובמנהיגות חינוכית, ומצפה מכלל הגורמים לכבד את ההסדרים כדי לשמור על מרקם החיים והשקט במתחם. טענות ההורים על קיפוח או אפליה מופרכות מיסודן וחוטאות לחלוטין למציאות.

בעקבות פגיעת הטיל בעיר נפגעו מספר מוסדות חינוך, וכולם טופלו על ידי העירייה במסירות במציאת חלופות ראויות. עבור בית הספר 'חמ''ד אפיקים' הכשירה העירייה מבנה ייעודי בהשקעה של מאות אלפי שקלים בהתאם להנחיות משרד החינוך. לא זו אף זו, כאשר ביקש המשרד להעתיק את המוסד למיקום סמוך יותר, נרתמה העירייה שוב, לפנים משורת הדין, והשקיעה מאות אלפי שקלים נוספים בהתאמת המתחם הנוכחי. אנו מאחלים לכל תלמידי העיר והוריהם שנה טובה וברוכה מתוך אהבת ישראל".