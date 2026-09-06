זכרנו לחיים עטוף בטלית הירושה: ה'סליחות' הראשונות אצל האדמו"ר מסקולען לייקווד האדמו"ר מסקולען לייקווד ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו, כשהוא עטוף בטלית ירושה מאביו הרה"ק מסקולען זי"ע | בסיום המעמד עברו החסידים בסך לקבל את ברכת הקודש לשנה טובה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:22