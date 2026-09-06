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זכרנו לחיים

עטוף בטלית הירושה: ה'סליחות' הראשונות אצל האדמו"ר מסקולען לייקווד

האדמו"ר מסקולען לייקווד ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו, כשהוא עטוף בטלית ירושה מאביו הרה"ק מסקולען זי"ע | בסיום המעמד עברו החסידים בסך לקבל את ברכת הקודש לשנה טובה (חסידים)

סליחות ראשונות בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

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סליחות ראשונותהאדמו"ר מסקולען לייקווד

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