הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, ששהה השבת באתרא קדישא מירון, החל באמירת סליחות ראשונות בחצות הלילה וסיימן מתוך התעוררות עצומה בשעות לפנות הבוקר | טרם אמירת הסליחות העלה המשפיע שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התכנסו באשמורת הבוקר לאמירת 'סליחות' ראשונות בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, לאחר שההיכל ההיסטורי של אדמו"רי החסידות עבר בחודשים האחרונים שיפוץ ענק ומקיף, במסגרתו הורחב והוגדל שטח בית המדרש באופן משמעותי | האדמו"ר ירד לפני התיבה, כשהוא עטוף בטלית מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע (חסידים)
שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)
הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)
אלפי חסידי צאנז נהרו באשמורת הבוקר להיכל בית המדרש הגדול בנתניה • האדמו"ר ניגש לפני העמוד ונשא דרשת התעוררות מרטיטה לקראת ימי הדין • בתום המעמד: החלטה קדושה מיוחדת להתנזרות מוחלטת משימוש בדוא"ל • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומיוחד (חסידים)
ב'דגל התורה' מסתמנת הדחה קשה וכואבת לחברי הכנסת הוותיקים, כאשר ברקע מרחפות טענות קשות על דרכי קבלות ההחלטות, ב'אגודת ישראל', רואים את הקולות ומנסים גם להניע תהליך של הדחות - לאחר שהרצועה הותרה | "כיכר השבת" עם ההדחות המסתמנות (חדשות חרדים)
בבית המדרש קרעטשניף בקרית גת נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, בת לחתנו הרב שלמה צדוק זייבאלד, בן אב"ד אלדשטאט. עב"ג החתן בן הרב יהודה זאב קורנרייך, בן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ וחתן הגה"צ אב"ד סקולען בני ברק | במהלך השמחה כיבד דוד הכלה, האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, את דוד החתן, האדמו"ר מסקולען ירושלים, לשורר מניגוני החצר לכבוד השמחה | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)
בחצר הקודש זוועהיל נערך מעמד "זכרנו לחיים", שעמד בסימן התחזקות וביצור חומות הבית היהודי מפני פגעי הטכנולוגיה | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מזוועהיל, אשר עמד בדברות קדשו על גודל הסכנה הניצבת לפתחנו ועל חובת השעה להתרחק מכל פגע | כמו כן נשא דברות קודש, הגה"צ אב"ד זוועהיל | בסיום המעמד חתמו החסידים על התקנון המיוחד במטרה להציב גדרים וסייגים השווים לכל נפש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ התכנסו אמש לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר | טרם כניסת האדמו"ר למעמד, עלה בנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, ונשא משא חיזוק חוצב להבות • על הטיפולים הקשים, הגילוי המרעיש על הנהגת האדמו"ר, והקריאה הנוקבת: "איך אפשר בלי האש של ה'טיש'?" • המשא המלא (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז החסידות בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, ירד אמש בצאת השבת, האדמו"ר מפינסק קרלין לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך התעוררות עצומה | בסיום אמירת הסליחות הורה האדמו"ר לומר חו"ק פרקי תהילים לרפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום המעמד עברו החסידים להתברך (חסידים)
בעוד כלל האדמו"רים עסוקים בימים אלו בקבלת פני החסידים לקראת הימים הנוראים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון הגיע לחיזוק במוסד לבחורים מיוחדים בעירו • צפו במראות הוד מהביקור והרגע שבו ויתר הרבי על הגבאים וצעד שלב ביד עם הבחור המיוחד (חסידים)
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