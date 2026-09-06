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בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

בבית מדרשו של הדוד הגדול • שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מקרעשטניף ק"ג זצ"ל

בבית המדרש קרעטשניף בקרית גת נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, בת לחתנו הרב שלמה צדוק זייבאלד, בן אב"ד אלדשטאט. עב"ג החתן בן הרב יהודה זאב קורנרייך, בן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ וחתן הגה"צ אב"ד סקולען בני ברק | במהלך השמחה כיבד דוד הכלה, האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, את דוד החתן, האדמו"ר מסקולען ירושלים, לשורר מניגוני החצר לכבוד השמחה | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)

שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
שמחת בית קרעטשניף קרית גת - אלדשטאט - קאסוב ויז'ניץ - סקולען ב"ב (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )

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אירוסיןהאדמו"ר מקרעטשניף קריית גתהאדמו"ר מסקולען ירושליםהאדמו"ר מקאסוב ויז'ניץאב"ד אלדשטאט

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