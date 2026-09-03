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בקול רינה ותודה

שמחה משולשת; מאות חסידים חגגו בחתונת הענק של לעלוב, מודז'יץ ואופלע 

בקול רינה ותודה נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • מאות חסידים נרגשים משלושת החצרות חגגו את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות הלילה (חסידים)

שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע (צילום: שוקי לרר)

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