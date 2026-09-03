שמחה משולשת; מאות חסידים חגגו בחתונת הענק של לעלוב, מודז'יץ ואופלע
בקול רינה ותודה נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • מאות חסידים נרגשים משלושת החצרות חגגו את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות הלילה (חסידים)
גדולי האדמו"רים של ארה"ב המריאו בשעה האחרונה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: האחים האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי והאדמו"ר מבאבוב | האדמו"ר מסקווירא, שנבצר ממנו להגיע, שיגר מכתב ברכה לנשיא באמצעות בנו הבכור הרה"צ רבי אהרן מנדל טברסקי | צפו בתיעוד מרגעי הגעתם של האדמו"רים לקראת ההמראה במטוסים פרטיים אל עבר וושינגטון (חסדים)
האדמו"ר מתולדות אהרן הגיע אמש (רביעי) לביקור במעונו של אחיו, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, לברך ולהתברך בברכת השנים | הפגישה בין שני האחים ארכה למעלה משעה ביחידות, ובסיום הביקור ליווה האדמו"ר מתוא"י את אחיו האדמו"ר מתו"א עד לפתח הבית ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי חתם אמש (רביעי) את מסע ההוד בת שבוע ימים בארץ הקודש. בדרך לנתב"ג הגיע לביקור פרידה מיוחד אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | במהלך הביקור הסבו האדמו"רים לטיש לחיים יחדיו, לרגל שמחת אירוסי נינת האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן: הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול... ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם: מה הקב"ה מצפה ממך? התשובה של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
עשרות שוטרים פשטו על יעדים בקרייה החסידית של ברסלב בצפון ועיכבו עשרות חשודים • החקירה חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של חתונות חשאיות של קטינים |המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות" (חדשות חרדים)
חידוש בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית בעלזא בירושלים: לקראת ימי הרחמים והסליחות והחגים הבעל"ט, הוחלט על שינוי היסטורי במקום תפילתו של האדמו"ר מבעלזא, שיעבור לשבת על גבי במה מוגבהת ומיוחדת שתוקם על מדרגות ארון הקודש | לאחר קבלת 'ברכת הדרך' מהרה"צ מבעלזא, הגיע המשב"ק הרב יחיאל מיכל פירר לפקח מקרוב על סיום העבודות (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שביקר בארה"ק, הגיע בליל שלישי באישון לילה לביקור במעונו של גיסו, הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד שכונת 'מאור החיים' בירושלים, שם הרחיבו השניים בשיחה מלאה בזכרונות הוד מימי קדם עת זכו לחסות בצל זקנם, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר חגגו השבוע את שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסאטמר, בן לחתנו הרה"ג רבי יואל שמעון פרידמן, בן הגה"צ רבי ירמיהו פרידמן, דומ"ץ שאפראן, עב"ג הכלה בת הרה"ג רבי ברוך יהודה הלברשטם, בן אב"ד טשאקאווא זצ"ל וחתן האדמו"ר מקאזלאוו | שיאה של השמחה נרשם בשעות הקטנות של הלילה, כאשר החסידים עלזו בעוז בעת ריקודי הקודש של האדמו"ר לפני הכלה במעמד ה'מצוה טאנץ' (חסידים)
באנטווערפן שבבלגיה נחגגה בעוז שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם שלום טירר, ר"מ בישיבת ויז'ניץ בעיר | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבני העיר, ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן | בשעות הקטנות של הלילה פצח הרבי מרימנוב בריקוד לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
לנוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, שלושת בניו הרבנים שיגרו מכתב נרגש לרבבות החסידים לקראת הסליחות, ובו קריאה ליום תפילה רבתי, אמירת כל ספר התהילים וסדר לימוד רצוף לרפואתו | במקביל, אלפים מכל העולם צפויים להגיע לחסות בצילו בימי ראש השנה (חסידים)
אלפי חסידי גור, בראשות האדמו"ר, ליוו השבוע למנוחת עולמים את האדמו"ר הישיש מקומרנא מנהטן זצ"ל, שהיה מגדולי תומכי החסידות | מסע ההלוויה יצא מביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים אל עבר 'הר הזיתים' | לאחר ההלוויה, הגיע האדמו"ר מגור לנחם אבלים את משפחתו הרמה של האדמו"ר זצ"ל (חסידים)
המונים ליוו אתמול (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שנפטר בארה"ב לאחר האירוע הרפואי הקשה שעבר, הרבי הובא למנוחות בהר הזיתים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד ענק מההלווויה, הבכי של התלמידים, ההספדים של האחים האדמו"רים והמסע ברחובות העיר | וגם, השיחה הסגורה עם הבן היחיד שמסמנת את הממשיך | סיקור ותיעוד כואב (חסידים)
במלאות חצי יובל להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, ערך נכדו האדמו"ר מסטריקוב, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים | בתחילת הסעודה סיים חתנו הגדול של בעל ההילולא ואביו של האדמו"ר, הגה"צ רבי משה שמואל שטרן, את הש"ס | בהמשך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קדשו והרחיב במשנתו של זקינו זצ"ל ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנודד מדי שבת לעיר אחרת כדי לחזק לבבות ישראל לאביהם שבשמים, שהה השבת במודיעין עילית. המונים מתושבי שכונת ברכפלד נהרו ליהנות מאורו ולשתף בעריכת השולחנות • במוצאי השבת ערך האדמו"ר סעודת מלוה מלכה בבית אחד מחסידיו בעיר
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, ביקר אתמול בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם פיאר מספר מעמדי הוד כפי שסיקרנו | בשעה 2 לפנות בוקר, טרם שעזב את העיר, עלה לביקור במעונו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, מדובר בביקור היחיד שערך האדמו"ר בקרב רבני העיר במהלך ביקורו | שוקי לרר תיעד
עם חזרתו מימי המנוחה בשווייץ, קבע האדמו"ר מויז'ניץ במעמד נרגש מזוזה בפתח בית המדרש הגדול הזמני במרכז החסידות בבני ברק, זאת עם הרחבתו המשמעותית לקראת חודש תשרי ולקראת השמחות בבית האדמו"ר בחורף הקרוב | בתוך כך נמשכת תנופת בניית המרכז הגדול של החסידות במקום | צפו במעמד הנרגש שנערך דקות ספורות לפני תפילת מנחה של ערב שב"ק (חסידים)
יהודי תושב אירופה שניצב בפני משפט קשה בבלגיה ועונש מאסר ממושך, נושע בצורה פלאית • הדוד שהגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, זכה לקבל ברכה בלתי נתפסת בצירוף טבעות הלולב שהיו מונחות בארון הקודש • הסיפור המלא (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת פיאר השבוע את שמחת נישואי משמשו בקודש - ה'הויז בחור', החתן שלום מאשקאוויטש, בנו של הרב בן ציון מאשקאוויטש | במעמד החופה סידר הרבי קידושין. בהמשך, בעת שמחת החתונה, ערך האדמו"ר 'טיש לחיים' ופצח במחול נלהב עם החתן והמחותנים (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)
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