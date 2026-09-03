פה אחד: בג"ץ ביטל ופסל את חוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות

תשעה שופטי בג״ץ ביטלו פה אחד את החוק שהקפיא את האכיפה נגד חייבי גיוס חרדים, וקבעו כי נפל פגם מהותי בדרך שבה החוק עבר בכנסת

בג״ץ ביטל הערב (חמישי) פה אחד את החוק שנועד להקפיא את הליכי האכיפה נגד חרדים חייבי גיוס שאינם מתייצבים לשירות. ההחלטה התקבלה בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שכתב את חוות הדעת המרכזית.

החוק שנפסל נחקק בחודש יולי האחרון, וביקש לעצור את הליכי האכיפה נגד בני הציבור החרדי החייבים בגיוס ואינם מתייצבים לשירות. בעקבות אישור החוק הוגשו לבג״ץ חמש עתירות שביקשו לבטל אותו.

השופטים קבעו פה אחד כי נפל פגם מהותי בדרך שבה החוק עבר בכנסת. לפי חוות הדעת שכתב סולברג, החוק שאושר היה שונה באופן מהותי מהצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה.

במילים פשוטות, בג״ץ קבע כי השינוי שנעשה בחוק היה משמעותי כל כך, עד שלמעשה יש לראות בו חוק שלא עבר כלל בקריאה ראשונה. השופטים קבעו כי מדובר בפגם חמור בהליך החקיקה, ולכן יש לבטל את החוק.

אבל השופטים לא הסתפקו בכך. שמונה מתוך תשעת חברי ההרכב קבעו כי גם התוכן של החוק אינו חוקתי, משום שהוא פוגע באופן קשה בזכות לשוויון. השופט דוד מינץ היה היחיד שחלק על הקביעה הזו, אך גם הוא הסכים שיש לבטל את החוק בגלל הדרך שבה הוא עבר בכנסת.

בסופו של דבר, כל תשעת השופטים הסכימו על התוצאה: החוק מבוטל.

המשמעות היא שהחוק שנועד להקפיא את הליכי האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים לא יישאר בתוקף. בג״ץ הוציא צו סופי המורה על ביטולו.