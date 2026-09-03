 דלג לתוכן הראשי
"נפל פגם מהותי"

פה אחד: בג"ץ ביטל ופסל את חוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות

תשעה שופטי בג״ץ ביטלו פה אחד את החוק שהקפיא את האכיפה נגד חייבי גיוס חרדים, וקבעו כי נפל פגם מהותי בדרך שבה החוק עבר בכנסת (משפט)

5תגובות
הדיון בבג"ץ (צילום: דוברות הרשות השופטת)

תשעה שופטי בג״ץ ביטלו פה אחד את החוק שהקפיא את האכיפה נגד חייבי , וקבעו כי נפל פגם מהותי בדרך שבה החוק עבר בכנסת

בג״ץ ביטל הערב (חמישי) פה אחד את החוק שנועד להקפיא את הליכי האכיפה נגד חרדים חייבי גיוס שאינם מתייצבים לשירות. ההחלטה התקבלה בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שכתב את חוות הדעת המרכזית. 

החוק שנפסל נחקק בחודש יולי האחרון, וביקש לעצור את הליכי האכיפה נגד בני הציבור החרדי החייבים בגיוס ואינם מתייצבים לשירות. בעקבות אישור החוק הוגשו לבג״ץ חמש עתירות שביקשו לבטל אותו. 

השופטים קבעו פה אחד כי נפל פגם מהותי בדרך שבה החוק עבר בכנסת. לפי חוות הדעת שכתב סולברג, החוק שאושר היה שונה באופן מהותי מהצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה.

במילים פשוטות, בג״ץ קבע כי השינוי שנעשה בחוק היה משמעותי כל כך, עד שלמעשה יש לראות בו חוק שלא עבר כלל בקריאה ראשונה. השופטים קבעו כי מדובר בפגם חמור בהליך החקיקה, ולכן יש לבטל את החוק. 

אבל השופטים לא הסתפקו בכך. שמונה מתוך תשעת חברי ההרכב קבעו כי גם התוכן של החוק אינו חוקתי, משום שהוא פוגע באופן קשה בזכות לשוויון. השופט דוד מינץ היה היחיד שחלק על הקביעה הזו, אך גם הוא הסכים שיש לבטל את החוק בגלל הדרך שבה הוא עבר בכנסת. 

בסופו של דבר, כל תשעת השופטים הסכימו על התוצאה: החוק מבוטל.

המשמעות היא שהחוק שנועד להקפיא את הליכי האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים לא יישאר בתוקף. בג״ץ הוציא צו סופי המורה על ביטולו. 
גיוס חרדיםבית המשפט העליוןנעם סולברגדוד מינץ

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
רק טיפש חשב אחרת, זה ברור שחוקקו את החוק כדי שיהיה מסר לקמפיין של המפלגות החרדיות שב"גץ אשם בהכל. ככה נחשוב שהם מושלמים, והבעיה היא רק בג"ץ. די, אנחנו לא כבשים, יש גבול לכמה אפשר לסובב אותנו!
מייבין
4
באמת, האם מישהו חשב שבג"ץ יסכים? שיחשוב שוב !
אלינור
3
ברור שבגץ יבטלו. השאלה איך מגיבים בממשלה? כשזה היה פיטורי בן גביר הממשלה הודיעה מראש שהם לא יקשיבו אם בג"ץ יגידו לפטרו. גם כאן יכלו להגיד שלא יקשיבו להם וימשיכו לא לעצור בני ישיבות, אבל הממשלה, נתניהו, בן גביר, סמוטריץ' ועוד ל א רוצים להפסיק את המעצרים באמת. הם רוצים שחרדים יתגייסו
תמי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר