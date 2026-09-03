פאנל אולפן 'ליל שישי' של 'כיכר השבת' בהגשת ישי כהן התכנס השבוע לסיכום שבוע עמוס באירועים דרמטיים במערכת הפוליטית החרדית.

חברי הפאנל – חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא', הפרשן הפוליטי של ערוץ 16 איציק סודרי, ומגיש 'כיכר השבת' יוסי סרגובסקי – דנו בהרחבה בשלושה נושאים מרכזיים שהסעירו את הרחוב החרדי.

בפתח הדיון עמדה הדרמה המתפתחת ב'דגל התורה', שם גורמים בכירים בתנועה מבקשים להדיח את יו"ר הסיעה משה גפני ואת ח"כ אורי מקלב. לעומתם, חברי 'מועצת גדולי התורה' מבקשים להימנע מהמהלך הדרמטי ומביעים חשש כבד שהדחה כזו תפלג שוב את 'דגל התורה' ותגרום לקרע נוסף בתנועה.

חברי הפאנל ניתחו את המתחים הפנימיים בתנועה ואת השאלה המרכזית: האם ההנהגה הרוחנית תצליח למנוע את הפיצול הצפוי, או שמא 'דגל התורה' עומדת בפני משבר פנימי חמור שיוביל לפילוג נוסף. הדיון התמקד גם בשאלה מי עומד מאחורי הלחצים להדחה ומה המניעים האמיתיים למהלך.

ישי כהן: וינטר בצרות פוליטיות והתהפך בסוגיית הגיוס כדי לצלוח את אחוז החסימה כיכר השבת | 07:14

מפלגת 'הציבור החרדי' זוכה במנדט וחצי

בהמשך הדיון עברו חברי הפאנל לנושא שני – מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר, שלראשונה זכתה במנדט וחצי בסקר של מנו גבע ב'חדשות 12'. התוצאה המפתיעה מגיעה על רקע הצהרותיו של לייטנר בריאיון ל'כיכר השבת', שבו הבהיר כי הוא קורא לכל חרדי המבקש להצביע למפלגתו לשאול תחילה את רבו.

לייטנר אף הדגיש בריאיון כי אלו שרבותיהם מורים להם להצביע לש"ס או ל'יהדות התורה' – הרי שכך הם צריכים לעשות. הגישה הזו, שמכבדת את סמכות הרבנים, מעוררת שאלות לגבי האסטרטגיה הפוליטית של המפלגה ועד כמה היא יכולה לגדול כאשר מנהיגה מפנה מצביעים פוטנציאליים למפלגות אחרות.

חברי הפאנל דנו בשאלה האם מדובר באסטרטגיה פוליטית חכמה או שמא לייטנר מגביל את עצמו מראש. הדיון התמקד גם בשאלה האם המפלגה החדשה אכן מהווה אלטרנטיבה אמיתית לסיעות החרדיות המסורתיות, או שמא מדובר בתופעה חולפת שתיעלם לאחר הבחירות.

עופר וינטר משנה כיוון בחוק הגיוס

בחלק השלישי של הפאנל דנו הפרשנים במהלך המפתיע של עופר וינטר, שבחודשים האחרונים התבטא כי לא צריך לחוקק חוק גיוס וכי העיסוק הפוליטי בחוק מוביל דווקא לאי גיוס של חרדים. אולם אתמול יצא וינטר בהצהרות חדות לחלוטין, שבהן הכריז כי לא ייכנס לממשלה לפני חקיקת חוק הגיוס וסוף להשתמטות, כלשונו.

השינוי הדרמטי בעמדתו של וינטר מעורר שאלות רבות. חברי הפאנל בחנו את הקשר בין השינוי לבין העובדה שוינטר מתקשה לעבור את אחוז החסימה בסקרים האחרונים. השאלה המרכזית שעלתה: האם מדובר בשינוי אמיתי בעמדה או במהלך פוליטי שנועד למשוך מצביעים ולהציל את המפלגה מנפילה מתחת לאחוז החסימה.

הפרשנים ניתחו את המשמעויות הפוליטיות של המהלך ואת ההשלכות האפשריות על המערכת הפוליטית. הדיון התמקד גם בשאלה האם וינטר יצליח לשכנע את הציבור שהשינוי בעמדתו הוא אותנטי, או שמא המצביעים יראו בכך תמרון פוליטי גרידא.