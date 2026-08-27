 דלג לתוכן הראשי
כותרות היום • צפו

לאן הולך הכסף בבני ברק? | התמונות הקשות ממשיכות לזרום מנפאל • צפו

אזהרה חריפה לעיריית בני ברק בשל גירעון ענק • איראן מחריפה את הטון ומאיימת בנשק גרעיני • סערת אונר"א: השר בן גביר הגיע לזירת הפינוי בירושלים • אסון בנפאל: מאות הרוגים ונעדרים בשיטפונות ענק • צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון • הרמטכ"ל הורה על העלאת כוננות ביו"ש לקראת החגים • וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר