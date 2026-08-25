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"דיבורים לחוד ומעשים לחוד"

חוק המעצרים של דרעי הוקפא אך צה"ל מיישם אותו בפועל | ישי כהן

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן באולפן 'חדשות 12': הצבא מיישם את חוק המעצרים בפועל • המשטרה הצבאית נמנעת ממעצר תלמידי ישיבות גם בבין הזמנים | הפער בין ההצהרות לבין המציאות בשטח (חדשות חרדים)

2תגובות
צפו בדברים
צפו בדברים (צילום: חדשות 12)

בשידור באולפן 'חדשות 12' התייחס ישי כהן, , לסוגיית מעצר תלמידי הישיבות והסביר את הפער בין ההצהרות הרשמיות לבין המציאות בשטח.

לדבריו, למרות שחוק למניעת מעצרים הוקפא בבג"ץ והרמטכ"ל הצהיר כי הוא חייב את כלי המעצרים, בפועל הצבא מיישם את החוק באדיקות.

"דיבורים לחוד ומעשים לחוד", סיכם כהן את המצב הפרדוקסלי. הוא הבהיר כי המשטרה הצבאית נמנעת ממעצר תלמידי ישיבות, וההקפאה נשמרת באופן קפדני אפילו לאורך תקופת 'בין הזמנים' - תקופה שבה חלק מהתלמידים אינם בישיבה.

הדברים מגיעים על רקע סערה פוליטית סביב חוק המעצרים שקידם יו"ר ש"ס אריה דרעי. החוק, שנועד למנוע מעצר לומדי תורה שהוגדרו כעריקים למשך כחצי שנה, הוקפא על ידי בג"ץ בצו ביניים קבוע. השופטים שקלו "בכובד ראש את טענות הצדדים" והחליטו למנוע את יישום התיקון לחוק עד למתן פסק דין סופי.

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בהרכב מורחב של תשעה שופטים, הציגו נציגי היועץ המשפטי לממשלה ויועמ"שית הכנסת עמדה חד משמעית לפסילת החוק. עו"ד ענר הלמן, שייצג את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, הצהיר: "מדובר בחוק פסול ופוגעני. זה חוק שלא עומד אפילו ברכיב אחד מפסקת ההגבלה".

בהחלטה חריגה, הממשלה בחרה שלא להיות מיוצגת בדיון כלל. דרעי הוביל קו לפיו אין טעם להציג עמדה הגנתית, מתוך הבנה שבית המשפט יפסול את החוק בכל מקרה. "אין לנו אמון בבית המשפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה", הסביר דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'.
אריה דרעיישי כהןחוק המעצרים

2 תגובות

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2
לא מבינה למה הוא אומר את זה בערוץ טלויזיה שגם ככה יש בה שונאי חרדים
יעל
1
למה לשקר?
חיליק

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