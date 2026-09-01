'כיפות שחורות' - התוכנית שמציפה את הנושאים הבוערים והנפיצים ביותר בחברה הישראלית בעוד פרק סוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, עם פתיחת שנת הלימודים בצל הגזירות ומערכת הבחירות הרוחשת.

חברי הפאנל השבוע:

אלחנן וסרמן – לשעבר ראש מדור חרדים בחטיבת 'חשמונאים'

– לשעבר ראש מדור חרדים בחטיבת 'חשמונאים' עו"ד אפי בן גד – חבר מועצת העיר רחובות מטעם 'דגל התורה'

– חבר מועצת העיר רחובות מטעם 'דגל התורה' הרב מיכה גולד – פעיל חרדי

– פעיל חרדי פנחס איינהורן – המשנה למנכ"ל ארגון 'אחוות תורה'

יום הגיוס, התיעודים מהבקו"ם והעימות סביב 'חשמונאים'

הדיון נפתח בטמפרטורה גבוהה סביב האירועים המתוחים מחוץ ללשכת הגיוס והסערה הציבורית בעקבות דבריו של ראש מדור גיוס חרדים ב'חשמונאים'.

אלחנן וסרמן, שמכיר את המערכת הצבאית מבפנים, הדף את הטענות על אטימות צה"לית וטען כי נעשים מאמצים כנים לייצר מסלולים מותאמים לציבור החרדי: "מי שבוחר בדרך האלימות ברחובות פוגע בראש ובראשונה בציבור החרדי עצמו". מנגד, הרב מיכה גולד תקף בחריפות את ההתנהלות מול הצעירים החרדים: "אתם לא יכולים לבוא בכוח הזרוע, להפעיל משטרות ומעצרים, ואז לצפות לשיתוף פעולה. הציבור מרגיש נרדף – והתגובה בהתאם".

סערת לוחמי ההסדר והפרמדיקית: מבחן האמון של החייל הדתי

הטונים עלו לשיא כאשר הפאנל עבר לעסוק בפרשת לוחמי חטיבת גבעתי (בני ישיבות ההסדר) שנשפטו לעונשי מאסר בפועל לאחר שסירבו להיכנס לנגמ"ש שבו הוצבה פרמדיקית. הדיון נגע בשאלת הגבול שבין פקודה צבאית להלכה, תוך עימות ישיר עם התבטאויותיהם של חברי הכנסת מתן כהנא ואלעזר שטרן.

עו"ד אפי בן גד הציב קו תקיף והבהיר: "לא ייתכן שלוחם שנכנס להילחם ולמסור את נפשו יידרש לוותר על הגדרי ההלכה הבסיסיים ביותר שלו. עונש המאסר הזה הוא מסר הרסני שמוכיח שצה"ל לא באמת מעוניין בציבור שומר מצוות". מנגד, פנחס איינהורן הציג זווית מורכבת יותר, וטען כי למרות חשיבות ההקפדה הדתית, המציאות המבצעית בשדה הקרב דורשת פתרונות פרקטיים ולא יצירת משברים שמחלישים את מעמד הציבור הדתי והחרדי במערכת.

מפלגות חדשות בציבור החרדי: צורך אמיתי או קמפיין ריק?

בהמשך המשדר נותחו ההתארגנויות הפוליטיות החדשות שצומחות בשטח לקראת מערכת הבחירות הבאה. חברי הפאנל התעמתו סביב השאלה: האם מדובר ביוזמות שווא שלא יגרדו את אחוז החסימה, או בתחילתה של מפולת פוליטית הנובעת מתחושת ניתוק של השטח מההנהגה הממסדית של יהדות התורה וש"ס?

"רץ ברשת": איזנקוט מבטיח נציגות נשית חרדית – והרשת גועשת

בפינת "רץ ברשת", צפו חברי הפאנל בתיעוד הוויראלי שהצית את הרשתות החברתיות: ח"כ גדי איזנקוט במפגש שטח עם אישה חרדית, שבו הבטיח לה לפעול לשילוב נציגות נשית חרדית בכנסת וברשימות הפוליטיות.

מיהו "איש השבוע" של הפאנל

לקראת סיום המשדר, בחרו חברי הפאנל את הדמות שעשתה עבורם את השבוע:

אלחנן וסרמן בחר בלוחמים ובמפקדים החרדים שממשיכים לשרת ולבנות גשרים למרות הלחץ הציבורי הכבד מכל הכיוונים.

בחר בלוחמים ובמפקדים החרדים שממשיכים לשרת ולבנות גשרים למרות הלחץ הציבורי הכבד מכל הכיוונים. עו"ד אפי בן גד העניק את התואר לבחורי הישיבות שעומדים על עקרונותיהם ההלכתיים ולא נכנעים ללחצים מבית ומחוץ.

העניק את התואר לבחורי הישיבות שעומדים על עקרונותיהם ההלכתיים ולא נכנעים ללחצים מבית ומחוץ. הרב מיכה גולד הצביע על המוחים והפעילים בשטח שלדבריו מהווים את חומת המגן האותנטית של עולם התורה.

הצביע על המוחים והפעילים בשטח שלדבריו מהווים את חומת המגן האותנטית של עולם התורה. פנחס איינהורן בחר באנשי העשייה השקטים והציבור העובד, שמחפשים הידברות, אחדות ופתרונות של אמת מעבר לסיסמאות.

קרדיטים >>

תחקיר, הפקה ותוכן: יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט

יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט עורך ראשי: חיים אילוז

חיים אילוז בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

אבי לודמיר, למי עזוז מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!