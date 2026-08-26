"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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וינטר נכנס לכנסת – סמוטריץ' בחוץ | נחש ענק התגלה בעבודות תשתית • צפו
סקר דרמטי מציב את מפלגת וינטר בכנסת ומרסק את סמוטריץ' • נשיא העליון יצחק עמית באמירה שעוררה סערה • אסון בהימלאיה: מאות נעדרים בשיטפונות ענק • ארדואן משגר איום מרומז • יאיר נתניהו הוברח מארה"ב עקב איום התנקשות איראני • גילה גמליאל פנתה למשטרה בטענה לזיופים בפריימריז • וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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