כותרות היום • צפו וינטר נכנס לכנסת – סמוטריץ' בחוץ | נחש ענק התגלה בעבודות תשתית • צפו סקר דרמטי מציב את מפלגת וינטר בכנסת ומרסק את סמוטריץ' • נשיא העליון יצחק עמית באמירה שעוררה סערה • אסון בהימלאיה: מאות נעדרים בשיטפונות ענק • ארדואן משגר איום מרומז • יאיר נתניהו הוברח מארה"ב עקב איום התנקשות איראני • גילה גמליאל פנתה למשטרה בטענה לזיופים בפריימריז • וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:35